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Банки ОАЭ начали массово блокировать счета российских компаний

  • 1.08.2025, 22:17
Банки ОАЭ начали массово блокировать счета российских компаний

ОАЭ после войны стали крупным хабом для параллельного импорта и финансовых связей РФ с внешним миром.

Российский бизнес столкнулся в новой волной проблем в Объединенных Арабских Эмиратах, которые после войны стали крупным хабом для параллельного импорта и финансовых связей России с внешним миром.

В последние месяцы банки ОАЭ запустили «зачистку» компаний из РФ, число которых в стране превысило 4 тысячи, а также ужесточили контроль за платежами, сообщает РБК со ссылкой на юристов и консалтинговые компании.

По словам собеседников издания, от 20% до 30% российских компаний в ОАЭ столкнулись с проверками, ограничениями операций или прямым закрытием счетов.

Счета закрывают, даже когда клиент «не ответил на звонок из банка или не отправил письмо ровно в обозначенное время», сетует управляющий партнёр FTL Advisers Мария Чуманова. При этом банки выдвигают жесткие требования — иногда предоставить и заверить до 20 документов в течение суток.

В ОАЭ стремятся выявлять клиентов, деятельность которых слабо связана со страной, либо вообще не имеет к ней отношения. Проблемы испытывает даже «реальный» бизнес «с полностью легитимной деятельностью и вполне значимыми по объёму оборотами», говорит партнёр Pen & Paper Станислав Данилов.

Кроме того, говорят юристы, банки следят за соблюдением санкций: счета закрываются не только подсанкционным компаниям, но и тем, кто работает с контрагентами, включенными в «черные списки» США, ЕС и Британии.

По данным Uppercase, в прошлом году в ОАЭ было зарегистрировано еще 100 организаций с российским участием — 2,5 раза больше, чем в 2023-м. Их общее число в стране перевалило за 4 тысячи, хотя каждая седьмая (14%) из ранее открытых компаний прекратила деятельность в стране.

Чаще всего в ОАЭ открывали бизнес компании из сфер ритейла (26%), IT (21%) и производства (14%).

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