Белорусы в разных городах Европы провели акции в пятую годовщину революции 2020 года 10.08.2025, 11:32

Фото: LookByMedia

Фотофакт.

В пятую годовщину начала массовых протестов, стартовавших с дня президентских выборов в Беларуси в 2020 году, беларусские диаспоры из разных городов Европы провели акции солидарности.

Основной их темой стала судьба белорусских политзаключенных — на 9 августа 2025 их насчитывается 1187 (хотя фактически за решеткой за свои убеждения почти наверняка оказалось значительно больше людей).

«Зеркало» собрало фото из разных мест.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com