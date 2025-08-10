закрыть
Белорусы в разных городах Европы провели акции в пятую годовщину революции 2020 года

  • 10.08.2025, 11:32
Белорусы в разных городах Европы провели акции в пятую годовщину революции 2020 года
Фото: LookByMedia

Фотофакт.

В пятую годовщину начала массовых протестов, стартовавших с дня президентских выборов в Беларуси в 2020 году, беларусские диаспоры из разных городов Европы провели акции солидарности.

Основной их темой стала судьба белорусских политзаключенных — на 9 августа 2025 их насчитывается 1187 (хотя фактически за решеткой за свои убеждения почти наверняка оказалось значительно больше людей).

«Зеркало» собрало фото из разных мест.

