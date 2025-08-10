Белорусы в разных городах Европы провели акции в пятую годовщину революции 2020 года
Фотофакт.
В пятую годовщину начала массовых протестов, стартовавших с дня президентских выборов в Беларуси в 2020 году, беларусские диаспоры из разных городов Европы провели акции солидарности.
Основной их темой стала судьба белорусских политзаключенных — на 9 августа 2025 их насчитывается 1187 (хотя фактически за решеткой за свои убеждения почти наверняка оказалось значительно больше людей).
«Зеркало» собрало фото из разных мест.