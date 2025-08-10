В Болгарии утонул знаменитый российский театральный режиссер Юрий Бутусов 10.08.2025, 16:18

4,778

Юрий Бутусов

Ему было 63 года.

В Болгарии во время отпуска трагически погиб известный российский театральный режиссер Юрий Бутусов. Ему было 63 года.

Бутусов утонул во время купания в море в районе города Созополь, где режиссер отдыхал вместе с семьей. Подробности трагедии озвучил театральный критик Роман Должанский: «Ушел в море. Волна сбила и отнесла. Отнесла ото всех. От нас. От семьи. В Созополе. Тело в Бургасе…»

Бутусов был одним из самых известных режиссеров России. Его творческая карьера началась в 1996 году со студенческой постановки «В ожидании Годо». В 2000-х годах он работал в московском «Сатириконе», где создал постановки «Ричард III», «Король Лир», «Чайка».

С 1996 года Бутусов сотрудничал с театром имени Ленсовета в Санкт-Петербурге, в 2011 году стал его главным режиссером.

В 2018 году он покинул этот театр и возглавил театр имени Вахтангова в Москве. Также работал в МХТ имени Чехова, Московском театре имени Пушкина, а также в театрах Южной Кореи и Европы.

В ноябре 2022 года режиссер уволился из театра имени Вахтангова, заявив, что находится в Париже и не может продолжать работу.

После этого он работал за границей и открыто выступал против войны в Украине. В Вильнюсе Бутусов поставил спектакль «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» по пьесе Тома Стоппарда, в Риге — «Гоголь. Портрет».

