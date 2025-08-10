Метеорит, упавший в США, оказался старше Земли 1 10.08.2025, 20:17

1,056

На 20 млн лет.

Метеорит, осколок которого упал прямо на жилой дом в штате Джорджия (США), старше планеты Земля, заявил планетарный геолог Скотт Харрис в интервью CBS.

Осколок небесного тела пробил крышу жилого дома еще в конце июня. Пострадавших тогда не было.

Ученые исследовали его фрагменты, собранные в доме. Они оказались весом в 23 грамма. Пришли к выводу, что метеорит образовался около 4,56 млрд лет назад. Он на 20 млн лет старше Земли.

«Метеорит принадлежит к группе астероидов в главном поясе астероидов между Марсом и Юпитером, которую, как мы теперь полагаем, можно связать с распадом гораздо более крупного астероида около 470 млн лет назад», – объяснил исследователь.

Он также отметил, что это 27-й метеорит, найденный в Джорджии, и шестой зафиксированный случай падения.

Раньше эти небесные тела падали не так часто, считают ученые. В последние же 20 лет явление стало наблюдаться с большей периодичностью.

