10 августа 2025, воскресенье, 22:22
В Турции произошло землетрясение магнитудой 6,1

  10.08.2025, 22:04
Толчки ощущались в Стамбуле и Измире.

В городе Балыкесир на западе Турции зафиксировано землетрясение магнитудой 6,1. Об этом сообщает TRT Haber со ссылкой на данные департамента по ЧС.

Землетрясение произошло в 19:53 по Минску. Эпицентр находился на глубине 11 км. Толчки ощущались в Стамбуле и соседних провинциях. Глава МВД Турции Али Ерликая сообщил, что специалисты следят за ситуацией.

«В настоящее время никаких негативных последствий не ожидается»,— отметил господин Ерликая. Milliyet сообщает, что в результате землетрясение обрушилось здание.

