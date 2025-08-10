В Турции произошло землетрясение магнитудой 6,1 10.08.2025, 22:04

Толчки ощущались в Стамбуле и Измире.

В городе Балыкесир на западе Турции зафиксировано землетрясение магнитудой 6,1. Об этом сообщает TRT Haber со ссылкой на данные департамента по ЧС.

Землетрясение произошло в 19:53 по Минску. Эпицентр находился на глубине 11 км. Толчки ощущались в Стамбуле и соседних провинциях. Глава МВД Турции Али Ерликая сообщил, что специалисты следят за ситуацией.

«В настоящее время никаких негативных последствий не ожидается»,— отметил господин Ерликая. Milliyet сообщает, что в результате землетрясение обрушилось здание.

