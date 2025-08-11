закрыть
Индия может быстро заменить российскую нефть иракской

  • 11.08.2025, 14:24
Индия может быстро заменить российскую нефть иракской
Фото: Manish Swarup/AP/dpa/picture alliance

Нью-Дели хочет лучших отношений с ЕС.

Начало 2025 года обещало прорыв в отношениях ЕС и Индии. В феврале председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Индии Нарендра Моди призвали ускорить переговоры о соглашении о свободной торговле. Однако в июле диалог омрачили санкции ЕС, коснувшиеся переработки в Индии дешевой российской нефти и экспорта нефтепродуктов, часть из которых поставляется в Европу, пишет DW (перевод — сайт Charter97.org).

В рамках 18-го пакета санкций ЕС запретил ввоз нефтепродуктов из российской нефти, включая поставки из третьих стран. Под санкции попала индийская Nayara Energy, частично принадлежащая «Роснефти». Компания обвинила Европу в двойных стандартах, напомнив о продолжающемся импорте российской энергии в ряде стран ЕС.

Эксперты считают, что меры ЕС носят скорее символический характер и не окажут серьезного влияния на экономику Индии. По мнению экспертов Индия может быстро заменить российскую нефть иракской.

Куда большую угрозу для Нью-Дели представляет решение США ввести тарифы до 50% на индийские товары. Аналитики считают, что это может подтолкнуть Индию к ускорению заключения сделки с ЕС, который ведет переговоры более взвешенно, учитывая чувствительность индийского агросектора.

Если Индия сократит закупки российской нефти из-за давления США, это может ударить по доходам Москвы, что соответствует интересам Киева и Брюсселя.

Несмотря на санкционный эпизод, эксперты полагают, что курс на сближение ЕС и Индии сохраняется, и 2025 год все еще может завершиться подписанием долгожданного торгового соглашения.

