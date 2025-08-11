закрыть
11 августа 2025, понедельник, 21:03
Путин назначил спецпредставителя по договору о гарантиях безопасности между Беларусью и РФ

  • 11.08.2025, 19:46
  • 2,098
Путин назначил спецпредставителя по договору о гарантиях безопасности между Беларусью и РФ

Пост занял заместитель министра иностранных дел России.

Владимир Путин назначил спецпредставителя по договору о гарантиях безопасности между Беларусью и Россией. Как пишет ТАСС, соответствующий пост занял заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

Отметим, что соответствующий договор о гарантиях безопасности в рамках «cоюзного государства» между Беларусью и Россией был подписан в Минске 6 декабря 2024 года.

Добавим, что ранее Лукашенко также произвел соответствующее назначение: спецпредставителем Минска по соответствующим вопросам стал замминистра иностранных дел республики Игорь Секрета.

