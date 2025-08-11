Путин назначил спецпредставителя по договору о гарантиях безопасности между Беларусью и РФ 5 11.08.2025, 19:46

2,098

Пост занял заместитель министра иностранных дел России.

Владимир Путин назначил спецпредставителя по договору о гарантиях безопасности между Беларусью и Россией. Как пишет ТАСС, соответствующий пост занял заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

Отметим, что соответствующий договор о гарантиях безопасности в рамках «cоюзного государства» между Беларусью и Россией был подписан в Минске 6 декабря 2024 года.

Добавим, что ранее Лукашенко также произвел соответствующее назначение: спецпредставителем Минска по соответствующим вопросам стал замминистра иностранных дел республики Игорь Секрета.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com