Белорусские помидоры отправят в космос

Белорусские помидоры отправят в космос3
- 12.08.2025, 10:00
Зачем?
Белорусские томаты из Ивья полетят в космос. Для чего семена решили отправить за пределы Земли, рассказали в эфире госТВ.
Эксперимент будут проводить над помидорами сорта «донецкие», они очень популярны у местных. Их выращивают и ценят за темно-красный цвет, мясистость и насыщенный вкус, пишет tochka.by.
Помидоры из Ивья выбрали вовсе не случайно. Представитель Российской академии космонавтики родом из этого города. Он решил, что томаты с его малой родины, которую уже давно называют помидорной столицей Беларуси, должны обязательно попасть на борт биоспутника.
Далее нужно было отобрать лучшие семена предложенного сорта. Процесс длился несколько месяцев: нужные помидоры выбирали на огородах у местных жителей.
Как рассказала жительница Ивья Ирина Веленто, чей огород в итоге и стал основой эксперимента, семена достались ей от свекрови. Сорт довольно низкорослый, неприхотливый в открытом грунте.
«Сейчас мои помидоры, которые я сохранила, станут приоритетом. Надеемся, что благодаря космической атмосфере они станут еще более продуктивными», — рассказала Ирина.
Семена отправятся в космос уже в середине августа. Космический аппарат будет находиться на полярной орбите, где повышенный уровень радиации. Ученые считают, что это может особым образом сказаться на живых клетках и семенах.
После их возвращения на Землю помидоры высадят на пришкольном участке местной гимназии, чтобы изучить, как космические условия повлияли на всхожесть, рост и устойчивость растений.