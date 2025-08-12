закрыть
«Минсктранс» также приостанавливает рейсы по маршруту Минск-Вильнюс

  • 12.08.2025, 11:21
  • 4,042
«Минсктранс» также приостанавливает рейсы по маршруту Минск-Вильнюс

«До получения необходимых разрешительных документов».

Пассажирский перевозчик «Минсктранс» приостанавливает рейсы по маршруту Минск-Вильнюс-Минск.

Изменения вступают в силу с 14 августа. Приостановка рейсов будет действовать «до получения необходимых разрешительных документов».

Отменяются автобусы отправлением из Минска в 1.50, 10.20, 12.00, а также из Вильнюса в 8.00, 17.30, 18.00.

Ранее об отмене большинства рейсов между Минском и Вильнюсом сообщил литовский перевозчик Eurolines. Предварительно автобусы отменили до 18 августа. Речь идет о рейсах отправлением из Вильнюса в 5.30, 6.00, 7.20, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.00 и 21.30. Из Минска отменены рейсы в 5.30, 6.00, 6.30, 12.40, 13.00, 13.50, 17.00, 18.00, 19.00 и 20.40.

С 12 августа разрешение имеют только по три рейса Eurolines из Вильнюса и Минска:

Выезд из Вильнюса: 6.40 9.00, 13.00.

Выезд из Минска: 14.20, 16,00, 20.00.

