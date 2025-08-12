Почти 2,5 тысячи легковых авто стоят в очереди на польской границе 12.08.2025, 14:41

иллюстративное фото

В очереди стоят и автобусы.

Выходные закончились, а очередь автомобилей у единственного работающего пункта пропуска на границе с Польшей значительно не уменьшилась.

Актуальными данными делится Государственный пограничный комитет.

— В очереди перед пунктом пропуска «Тересполь» («Брест») находятся 2497 автомобилей. Сопредельная сторона выполнила норму по пропуску на 59%, — рассказали в Госпогранкомитете.

По состоянию на 10:00 въезда в Литву перед пунктами пропуска «Мядининкай» («Каменный Лог») и «Шальчининкай» («Бенякони») ожидали 130 легковушек.

— Наибольшее скопление грузовиков находится перед латвийским погранпереходом «Патерниеки» («Григоровщина») — 470 фур. По данному маршруту в ЕС проследовало 36% грузовиков от нормы, — добавили в ГПК. — Более 370 единиц грузового транспорта фиксируется перед литовским погранпереходом «Шальчининкай» («Бенякони»), его сотрудники оформили 34% большегрузов. За 24 часа контрольные службы «Мядининкая» («Каменный Лог») оформили всего 15% авто от нормы.

