Журналисты попытались узнать, почему перевозчики массово отменили автобусы между Минском и Вильнюсом.

Во вторник, 12 августа, сразу два крупных перевозчика — белорусский «Минсктранс» и литовский Eurolines — объявили о приостановке большинства автобусных рейсов между Минском и Вильнюсом. Для пассажиров это стало неприятным сюрпризом.

«Зеркало» попыталось выяснить, что на самом деле стоит за транспортным коллапсом на одном из самых востребованных направлений.

«В почте уже 456 писем»

Первым об отмене рейсов сообщил перевозчик Eurolines, а вскоре к нему присоединился и «Минсктранс». В своем сообщении белoрусская государственная компания уточнила, что приостановка будет действовать «до получения необходимых разрешительных документов».

Журналисты попытались получить оперативный комментарий у «Минсктранса», однако сделать это не удалось. При звонке на горячую линию автоответчик сообщил, что количество ожидающих в очереди «превысило 20 человек». Спустя пять минут ожидания на линии звонок просто оборвался.

Дозвониться до вильнюсского отделения Eurolines журналистка не смогла на протяжении часа. В итоге отправилась на автовокзал, где и находится вильнюсский офис компании.

— У нас телефоны разрываются. Мы иногда их включаем и отвечаем, пока хватает нервов. Потом — отключаем, — призналась одна из сотрудниц перевозчика. — В почте уже 456 писем. Когда мы на них сможем ответить, одному господу известно.

В офисе Eurolines отмечают, что у перевозчика осталось три рейса в день вместо 13 (рейсом здесь называют две поездки: из Вильнюса в Минск и обратно), которые были раньше. Почему он стал отменять их, сотрудница не знает. Говорит, что автобусы компании «не выпускает Литва». О причинах она не в курсе.

— Руководство сказало, что до 18 августа оно будет разбираться. Вроде бы что-то в этот день там намечается. Я вот тоже жду ответа. Мне самой очень страшно, потому что это моя работа, сфера деятельности, — сказала сотрудница. За официальными комментариями она предложила обратиться в офис компании Toks, которая под брендом «Евролайнс» возит пассажиров из Вильнюса в Минск и обратно.

Что у других перевозчиков?

Чтобы понять, стала ли проблема системной и затрагивает ли она всех игроков на рынке, журналисты обратились к другому крупному перевозчику — Ecolines. В литовском офисе компании заверили, что их работа идет в штатном режиме:

— Проблемы с рейсами возникли только у «Минсктранса» и Eurolines. У нашей компании все хорошо, рейсы не отменены, каждый из них отправляется по расписанию.

Как подсчитали журналисты, до отмены на эти три перевозчика приходилось 28 рейсов ежедневно (речь о поездках туда и обратно). Начиная с 14 августа из Минска в Вильнюс и обратно будет в общей сложности 15 рейсов в день: по шесть от Ecolines и «Минсктранса» и три от Eurolines (Toks).

Напомним, в начале 2024 года правительство Литвы приняло решение сократить количество разрешений на автобусные перевозки между Литвой и Беларусью вдвое — с 58 до 29. Разрешения выдаются по принципу паритета: чтобы его получил литовский перевозчик, аналогичный документ должен быть и у его белорусского партнера.

