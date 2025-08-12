Немецкая компания разрабатывает для ВСУ дрон-носитель FPV Sparta, который летит на 200 км 12.08.2025, 19:49

Видео.

Немецкая компания Quantum Systems разрабатывает для Сил обороны Украины новый беспилотник-носитель под названием Sparta, сообщает Defence Express.

Sparta может нести различную полезную нагрузку, включая камеры или другие системы, что позволяет использовать дрон для разведки.

Основные характеристики дрона:

общий взлетный вес — до 23 кг, из которых 8 кг составляют два FPV-дрона;

радиус полета — 200 км;

время пребывания в воздухе — 6−8 часов.

Отмечается, что беспилотник выполнен по схеме Крыло и имеет V-образное хвостовое оперение. Оснащенный электрическим двигателем и толкающим винтом, он запускается с земли с помощью компактной катапульты.

Сооснователь Quantum Systems Флориан Зайбель опубликовал видео запуска Sparta на LinkedIn, добавив, что идея разработки появилась в апреле, а уже в июле система была готова к тестированию. В своей заметке он также использовал хэштег #madeinUkraine.

По данным Hartpunkt, серийное производство Sparta начнется до конца 2025 года, но точное количество единиц на первом этапе не уточнили.

До этого Силы обороны Украины начали использование обновленной версии дронов Vector от Quantum Systems, оснащенной звуковыми детекторами для обнаружения вражеской артиллерии.

17 июля оборонные компании Frontline и Quantum Systems финализировали одну из крупнейших инвестиционных сделок в украинском секторе defence tech.

Отмечалось, что привлеченное финансирование будет направлено на масштабирование производственных мощностей и критически важных оборонных технологий. Прежде всего речь идет о производстве дронов-бомбардировщиков Линза и разведывательных дронов Zoom, оба разработаны в рамках программы замены китайского квадрокоптера Mavic, а также гранатометной турели Буря.

