США раскрыли новые подробности о системе ПРО «Золотой купол» 13.08.2025, 9:31

1,626

Фото: AP

Она будет иметь четыре уровня.

Инновационная система противоракетной обороны «Золотой купол» в США будет иметь четыре уровня - один спутниковый и три наземных, с 11 батареями малой дальности, которые будут расположены по всей территории США, в том числе на Аляске и на Гавайях.

Об этом сообщает Reuters.

Слайды с тегом «Делайте быстро, думайте масштабно!» были представлены 3 тысячам подрядчикам оборонной отрасли в Гантсвилле, штат Алабама, и раскрывают беспрецедентную сложность системы, которая сталкивается с амбициозным сроком выполнения до 2028 года.

Стоимость системы оценивается в 175 млрд долларов, но слайды показывают, что над базовой архитектурой проекта все еще висит неопределенность, поскольку количество пусковых установок, перехватчиков, наземных станций и ракетных площадок, необходимых для системы, еще не определено.

«У них много денег, но они еще не имеют целевой оценки того, сколько это будет стоить», - сказал один из американских чиновников.

Сейчас Конгресс выделил 25 млрд долларов на «Золотой купол» в законопроекте Трампа о налогах и расходах, принятом в июле. Еще 45,3 млрд долларов выделено на систему ПРО в президентском бюджетном запросе на 2026 год.

Отмечается, что архитектура системы состоит из четырех слоев: космического зондирования и целеуказания для предупреждения и отслеживания ракет, а также «противоракетной обороны» и трех наземных слоев, состоящих из ракетных перехватчиков, радиолокационных установок и потенциально лазеров.

Одним из сюрпризов стали перехватчики нового поколения от Lockheed Martin, которые будут частью «верхнего слоя» наряду с системами Aegis.

Пентагон заявил, что собирает информацию «от промышленности, академических кругов, национальных лабораторий и других правительственных учреждений для поддержки «Золотого купола». Одна из ключевых целей новой системы ПРО - сбивать цели во время их «фазы разгона», медленного и предсказуемого подъема ракеты сквозь земную атмосферу.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com