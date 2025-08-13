закрыть
13 августа 2025, среда, 11:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Бресте задержали чиновника облздрава

2
  • 13.08.2025, 9:56
  • 2,558
В Бресте задержали чиновника облздрава

В истории фигурирует «помощь» в продвижении по карьерной лестнице.

Сотрудника Главного управления здравоохранения Брестского облисполкома задержали за взятку, сообщили в МВД.

56-летний мужчина, будучи должностным лицом, принял от 42-летней женщины-медработника около трех тысяч рублей за продвижение ее по карьерной лестнице.

«По оперативной информации, данный случай не единичный, устанавливаются иные эпизоды преступной деятельности фигуранта», — рассказали в МВД.

Следователями возбуждено уголовное дело за получение взятки. Задержанный водворен в ИВС.

По информации Брестского облисполкома, в Главном управлении здравоохранения работает три человека. Из них двое мужчин: заместитель начальника ведомства Дмитрий Горегляд среднего возраста и руководитель облздрава Виктор Михайловский, которому в июне исполнилось 55 лет.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская?
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская? Наталья Радина
Гибель империи
Гибель империи Виталий Портников
Потрясающе
Потрясающе Денис Казанский
Путин повторяет свой маневр
Путин повторяет свой маневр Владимир Фесенко