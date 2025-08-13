В Бресте задержали чиновника облздрава 2 13.08.2025, 9:56

2,558

В истории фигурирует «помощь» в продвижении по карьерной лестнице.

Сотрудника Главного управления здравоохранения Брестского облисполкома задержали за взятку, сообщили в МВД.

56-летний мужчина, будучи должностным лицом, принял от 42-летней женщины-медработника около трех тысяч рублей за продвижение ее по карьерной лестнице.

«По оперативной информации, данный случай не единичный, устанавливаются иные эпизоды преступной деятельности фигуранта», — рассказали в МВД.

Следователями возбуждено уголовное дело за получение взятки. Задержанный водворен в ИВС.

По информации Брестского облисполкома, в Главном управлении здравоохранения работает три человека. Из них двое мужчин: заместитель начальника ведомства Дмитрий Горегляд среднего возраста и руководитель облздрава Виктор Михайловский, которому в июне исполнилось 55 лет.

