В Бресте задержали чиновника облздрава

В Бресте задержали чиновника облздрава2
- 13.08.2025, 9:56
В истории фигурирует «помощь» в продвижении по карьерной лестнице.
Сотрудника Главного управления здравоохранения Брестского облисполкома задержали за взятку, сообщили в МВД.
56-летний мужчина, будучи должностным лицом, принял от 42-летней женщины-медработника около трех тысяч рублей за продвижение ее по карьерной лестнице.
«По оперативной информации, данный случай не единичный, устанавливаются иные эпизоды преступной деятельности фигуранта», — рассказали в МВД.
Следователями возбуждено уголовное дело за получение взятки. Задержанный водворен в ИВС.
По информации Брестского облисполкома, в Главном управлении здравоохранения работает три человека. Из них двое мужчин: заместитель начальника ведомства Дмитрий Горегляд среднего возраста и руководитель облздрава Виктор Михайловский, которому в июне исполнилось 55 лет.