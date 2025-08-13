Большие потери загнали 108-й полк РФ в критическую ситуацию 13.08.2025, 10:03

2,502

Фиксируются многочисленные случаи дезертирства и самоубийств.

В 108-м десантно-штурмовом полку РФ на Запорожском направлении растет количество самоубийств и случаев бегства с позиций. Российское командование бросает военных в атаки без поддержки и с большими потерями, пытаясь продвинуться любой ценой.

Об этом сообщает Telegram-канал партизанского движения «АТЕШ».

«Взять» позиции любой ценой

Партизаны «АТЕШ» сообщили, что действуют прямо внутри 108-го десантно-штурмового полка, передавая данные о позициях и перемещениях оккупантов.

Вражеские подразделения получили приказ продвигаться в сторону Павловки «любой ценой» - без координации с соседними частями, без контрбатарейной поддержки и без работы средств РЭБ.

Из-за почти круглосуточных штурмов и масштабных потерь командование начало отправлять на передовую тыловые подразделения и неугодных офицеров.

Накаленная обстановка и рост отчаяния

Внутри российского подразделения ситуация крайне напряженная. Фиксируются многочисленные случаи дезертирства и самоубийств. Военных РФ продолжают отправлять на бессмысленные атаки, используя их как расходный материал.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com