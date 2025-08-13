закрыть
13 августа 2025, среда
Большие потери загнали 108-й полк РФ в критическую ситуацию

Фиксируются многочисленные случаи дезертирства и самоубийств.

В 108-м десантно-штурмовом полку РФ на Запорожском направлении растет количество самоубийств и случаев бегства с позиций. Российское командование бросает военных в атаки без поддержки и с большими потерями, пытаясь продвинуться любой ценой.

Об этом сообщает Telegram-канал партизанского движения «АТЕШ».

«Взять» позиции любой ценой

Партизаны «АТЕШ» сообщили, что действуют прямо внутри 108-го десантно-штурмового полка, передавая данные о позициях и перемещениях оккупантов.

Вражеские подразделения получили приказ продвигаться в сторону Павловки «любой ценой» - без координации с соседними частями, без контрбатарейной поддержки и без работы средств РЭБ.

Из-за почти круглосуточных штурмов и масштабных потерь командование начало отправлять на передовую тыловые подразделения и неугодных офицеров.

Накаленная обстановка и рост отчаяния

Внутри российского подразделения ситуация крайне напряженная. Фиксируются многочисленные случаи дезертирства и самоубийств. Военных РФ продолжают отправлять на бессмысленные атаки, используя их как расходный материал.

