Латвия хочет ограничить автобусное сообщение с Беларусью и Россией

Латвия хочет ограничить автобусное сообщение с Беларусью и Россией1
- 13.08.2025, 10:09
Ограничения коснутся основных пунктов пропуска.
Министерство сообщения Латвии хочет ограничить пересечение своей границы пассажирскими автобусами из Беларуси и России. Об этом сообщает Delfi.
Ведомство подготовило соответствующий документ, который сейчас вынесен на публичное обсуждение.
«Министерство сообщения совместно с Автотранспортной дирекцией и в консультации с Министерством внутренних дел собрали данные, которые показывают рост числа пассажиров в автобусных перевозках в Беларусь и Россию. Такая ситуация усиливает риски безопасности на внешней границе государства, поэтому подготовлено нормативное регулирование, предусматривающее ограничения в пассажирских перевозках в Беларусь и Россию», — объяснил необходимость разработки правительственного распоряжения министр сообщения Атис Швинка.
Предполагается, что запрет вступит в силу с 15 октября. Перестать пропускать автобусы с беларусской стороны предлагается в пункте пропуска «Григоровщина», с российской — «Бурачки» и «Убылинка».
«Одновременно будут сохранены минимальные и регулируемые возможности перемещения пассажиров с использованием регулярных автобусных перевозок, организованных в соответствии с условиями двусторонних межправительственных соглашений и национальными нормативными актами Латвийской Республики», — отмечают в ведомстве.