Мировой фондовый рынок обновил исторический максимум 13.08.2025, 19:06

Инвесторы позитивно отреагировали на данные о слабой инфляции и признаки устойчивости в крупнейших экономиках.

Мировой рынок акций достиг рекордных значений. Индекс MSCI All Country World Equity Index, в который входят компании с крупной и средней капитализацией стран с развитыми рынками, достиг исторического максимума на ожиданиях снижения процентных ставок и роста интереса к рисковым активам. В среду, 13 августа, индекс MSCI All Country World поднялся до уровня 951,14 пункта, что стало новым рекордным значением для индикатора.

Индекс Nikkei второй день подряд обновил максимум и впервые поднялся выше отметки 43 тыс. пунктов на фоне оптимизма относительно экономических перспектив страны. Японский индекс Topix вырос на 0,8% и также достиг исторического максимума. Южнокорейский индекс Kospi вырос на 1,1%. Индекс Шанхайской биржи CSI 300 вырос на 0,8%, а гонконгский индекс Hang Seng — на 2,6%. Европейский индекс акций Stoxx 600 в среду вырос на 0,5%. Немецкий индекс DAX поднялся на 0,71% на 15:35 по Минску.

Инвесторы позитивно отреагировали на данные о слабой инфляции и признаки устойчивости в крупнейших экономиках, а ожидания снижения процентной ставки в США поддержали спрос на рисковые активы, пишет Reuters.

В США инфляция в июле выросла немного меньше, чем прогнозировалось. Потребительские цены (индекс CPI) в США в прошлом месяце прибавили 2,7% в годовом выражении против прогноза в 2,8%. Это может свидетельствовать о том, что пошлины на импорт президента США Дональда Трампа еще не отразились на потребительских ценах, сообщило издание. Данные об инфляции помогли Уолл-стрит достичь новых высот. Росту американских фондовых индексов также способствовали ожидания снижения процентных ставок ФРС на заседании в следующем месяце.

«Индекс потребительских цен в США в целом соответствовал ожиданиям. Это привело к росту акций, поскольку инвесторы стали более уверенными в возможном снижении ставок ФРС на очередном заседании», — сообщили аналитики Deutsche Bank. Указ Трампа о приостановке пошлин на китайский импорт еще на 90 дней также усилил оптимизм на рынке. США и Китай обязались приостановить реализацию 24%-ных тарифов, сохранив при этом оставшиеся пошлины в размере 10%.

По данным инструмента FedWatch, который рассчитывает биржа CME на основании фьючерсов на ставку, участники рынка оценивают вероятность снижения ставки ФРС в сентябре в 96% по сравнению с 57% месяц назад.

