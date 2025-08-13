Режим Лукашенко насторожился из-за создания «серьезной» польской группировки 3 13.08.2025, 19:10

Министр обороны Беларуси угрожает Варшаве «ответом».

Польша решила создать группировку численностью 30–34 тыс. военных, Минск насторожило данное решение. Об этом сообщает агентство БелТА со ссылкой на министра обороны страны Виктора Хренина.

«Больше всего настораживает решение польского военно-политического руководства: они хотят создать группировку больше 30–34 тыс. военнослужащих. Это уже серьезная группировка, по нашей оценке. За этим надо внимательно наблюдать и реагировать», — рассказал он журналистам.

Хренин отметил, что руководство стран НАТО пытается использовать российско-белорусские учения «Запад-2025» как повод для проведения своих учений. «Если они будут проявлять какую-то агрессию, у нас есть чем ответить», — сказал он.

Совместные стратегические учения вооруженных сил Беларуси и России «Запад-2025» пройдут с 12 по 16 сентября. Приглашения на отдельные этапы учений отправили в другие государства и международные организации, среди которых ОДКБ, СНГ и ШОС.

Учения являются основным этапом подготовки армий России и Беларуси в этом году. Они проходят раз в два года попеременно на территории обеих стран.

В начале августа стало известно, что в Беларусь уже прибыл первый эшелон с российскими военнослужащими и техникой для подготовки к совместным учениям. Ранее Хренин заявил, что основные маневры «Запад-2025» перенесут от западных границ вглубь республики, чтобы снизить напряженность в регионе.

