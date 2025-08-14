В Минске задержали топ-менеджера крупной иностранной компании

В Минске задержали топ-менеджера крупной иностранной компании5
- 14.08.2025, 9:34
Названа причина.
В Минске с поличным задержан 49-летний замдиректора крупной иностранной строительной компании, сообщили в МВД.
По версии ведомства, подозреваемый «для продолжения сотрудничества потребовал от одного из подрядчиков передавать ему «откаты» в размере 10% от сумм, которые выплачивались за выполненные работы».
«В день задержания непосредственно на строительном объекте руководитель принял через посредника 12 тысяч рублей, спрятал наличные под сиденье авто, где они и были обнаружены оперативниками», — рассказали в МВД.
Следователями возбуждено уголовное дело за получение взятки. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.