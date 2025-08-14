закрыть
14 августа 2025, четверг, 11:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Минске задержали топ-менеджера крупной иностранной компании

5
  • 14.08.2025, 9:34
  • 6,186
В Минске задержали топ-менеджера крупной иностранной компании

Названа причина.

В Минске с поличным задержан 49-летний замдиректора крупной иностранной строительной компании, сообщили в МВД.

По версии ведомства, подозреваемый «для продолжения сотрудничества потребовал от одного из подрядчиков передавать ему «откаты» в размере 10% от сумм, которые выплачивались за выполненные работы».

«В день задержания непосредственно на строительном объекте руководитель принял через посредника 12 тысяч рублей, спрятал наличные под сиденье авто, где они и были обнаружены оперативниками», — рассказали в МВД.

Следователями возбуждено уголовное дело за получение взятки. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последние легенды провального блицкрига
Последние легенды провального блицкрига Владимир Халип
Аляска станет ловушкой для Путина
Аляска станет ловушкой для Путина Вадим Денисенко
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская?
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская? Наталья Радина
Гибель империи
Гибель империи Виталий Портников