В Минске нашли подпольных валютчиков

В Минске нашли подпольных валютчиков2
- 14.08.2025, 13:30
Они работали три года.
Прокуратура города Минска направила в суд уголовное дело в отношении троих лиц, которые в течение трех лет занимались незаконными валютно-обменными операциями в Беларуси и за ее пределами.
Теперь им инкриминируется предпринимательская деятельность без специального разрешения (лицензии), сопряженная с получением дохода в особо крупном размере, совершенная организованной группой.
Как рассказали в минской прокураторе, они работали так с мая 2021 по май 2023 года, предоставляя свои услуги юридическим и физическим лицам в Беларуси и других странах. В число услуг входили международные денежные переводы, передача и хранение наличных денежных средств, ведение учета передвижения денежных средств и др.
Доход, полученный преступным путем, составил около 450 тыс. рублей.
Как отмечается, он возмещен обвиняемыми в полном объеме. Обвиняемые находятся по домам под личное поручительство и подписку о невыезде, следует из сообщения прокуратуры.