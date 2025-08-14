В Минске нашли подпольных валютчиков 2 14.08.2025, 13:30

Они работали три года.

Прокуратура города Минска направила в суд уголовное дело в отношении троих лиц, которые в течение трех лет занимались незаконными валютно-обменными операциями в Беларуси и за ее пределами.

Теперь им инкриминируется предпринимательская деятельность без специального разрешения (лицензии), сопряженная с получением дохода в особо крупном размере, совершенная организованной группой.

Как рассказали в минской прокураторе, они работали так с мая 2021 по май 2023 года, предоставляя свои услуги юридическим и физическим лицам в Беларуси и других странах. В число услуг входили международные денежные переводы, передача и хранение наличных денежных средств, ведение учета передвижения денежных средств и др.

Доход, полученный преступным путем, составил около 450 тыс. рублей.

Как отмечается, он возмещен обвиняемыми в полном объеме. Обвиняемые находятся по домам под личное поручительство и подписку о невыезде, следует из сообщения прокуратуры.

