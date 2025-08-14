Бундесвер впервые за 15 лет заказал новые TAURUS 1 14.08.2025, 15:45

Германия пополняет арсенал современными крылатыми ракетами дальнего действия.

Германия стремится расширить возможности воздушного ударного потенциала. Немецкие СМИ сообщают, что Бундесвер намерен заказать большое количество крылатых ракет TAURUS, которые считаются одним из самых мощных систем вооружения дальнего действия в арсенале армии ФРГ.

В период с 2005 по 2010 годы Бундесвер закупил 600 ракет TAURUS KEPD 350 для оснащения своих истребителей Tornado. Теперь же в контексте войны в Украине немецкие военные, вероятно, решили заказать дополнительную партию этого оружия, хотя ранее такой план не удалось реализовать из-за недостаточного бюджетного финансирования. Об этом говорится в материале Hartpunkt от 14 августа.

Авторы публикации отметили, что с начала обсуждения возможной поставки TAURUS Украине этот вид вооружения стал предметом политических дискуссий. До недавнего времени немецкие правительства не могли убедительно объяснить общественности, почему это оружие, обладающее значительной мощностью, не поставлялось союзникам, а также почему долго откладывалось обновление и пополнение его запасов.

«Нынешнее коалиционное правительство не смогли дать внятного публичного объяснения, почему на годы затянувшееся техническое обслуживание существующих ракет было отложено, а увеличение запасов TAURUS было полностью прекращено», — говорится в материале.

По информации Hartpunkt в ближайшее время ситуация с «таурусами» может измениться. Чтобы выяснить, насколько правдивы сведения о новом контракте Бундесвера, журналисты обратились за комментариями в Федеральное министерство обороны. Однако ведомство ответило, что «по соображениям безопасности» конкретных деталей раскрывать не будут.

