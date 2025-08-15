На школьном стадионе в Минске заметили вертолеты с особым грузом

На школьном стадионе в Минске заметили вертолеты с особым грузом1
- 15.08.2025, 8:26
Что они перевозят?
Минздрав и МЧС в течение более десяти лет сотрудничают в сфере срочной доставки донорских органов для трансплантации. Для этого используется санитарная авиация: вертолеты МЧС приземляются на стадионе минской школы № 105 возле станции метро «Грушевка», который официально служит посадочной площадкой, пишет «Зеркало».
Такое расположение выбрано из-за близости к Республиканскому научно-практическому центру «Кардиология», где проводятся операции по пересадке сердца.
Чаще всего речь идет о доставке донорских сердец, требующих максимально быстрой транспортировки. Только в 2024 году вертолеты МЧС выполнили для РНПЦ 13 таких рейсов, а с начала 2025 года — уже 8.
Утром 14 августа спасатели МЧС и врачи центра снова успели вовремя доставить донорский орган, что позволило провести операцию и спасти жизнь пациенту.