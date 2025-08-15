закрыть
15 августа 2025, пятница
Протесты в Сербии выходят из-под контроля властей

  • 15.08.2025, 10:39
Атакованы офисы правящей партии.

На севере Сербии антиправительственные протесты переросли в беспорядки. В Новом Саде демонстранты атаковали офисы правящей партии, а в Белграде произошли жесткие столкновения с полицией, сообщает Reuters.

В Новом Саде участники акции разбили окна и выбросили мебель из офисах Сербской прогрессивной партии (SNS), разлили краску по фасаду и скандировали «Он ушел!», подразумевая 13-летнее правление президента Александра Вучича. Полиция и члены партии в момент нападения отсутствовали. Позже в центр города прибыл спецназ, который оцепил несколько кварталов и применил слезоточивый газ для разгона протестующих.

Акции по всей стране начались после гибели 16 человек при обрушении крыши обновленного железнодорожного вокзала в Новом Саде в ноябре прошлого года.

В Белграде сотни оппозиционно настроенных граждан и сторонники SNS забрасывали друг друга файерами и петардами на одном из центральных бульваров. Полиция применила силу и спецсредства, задержав несколько участников.

Министр внутренних дел Ивица Дачич заявил, что пострадали как минимум пять полицейских, а протестующие напали на правоохранителей не только в Белграде и Новом Саде, но и в городах Панчево и Сабач.

Днем ранее глава МВД Сербии сообщал, что в столкновениях пострадали 27 полицейских и примерно 80 гражданских. В прямом эфире телеканала N1 были показаны кадры задержания не менее пяти человек.

Оппозиция сообщила о госпитализации своего депутата Педжи Митровича, обвинив власти в жестком подавлении акций. Президент Вучич в эфире частного телеканала Informer TV назвал протесты далекими от мирных и предупредил о новых арестах. Ранее он отверг требования об отставке правительства и досрочных выборах, а также дал понять, что дальнейшие акции протеста будут подавляться.

