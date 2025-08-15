Глава британских ВС: Путин проиграет с НАТО 1 15.08.2025, 11:15

Запад не должен уступать Кремлю.

Глава британских вооруженных сил адмирал сэр Тони Радакин призвал союзников по НАТО не поддаваться давлению Москвы накануне ключевой встречи Путина и президента США Дональда Трампа в Анкоридже, пишет Independent (перевод — сайт Charter97.org).

Трамп заявил, что на следующем этапе к переговорам могут присоединиться президент Украины Владимир Зеленский и европейские лидеры.

Адмирал подчеркнул, что «Путин не хочет войны с НАТО, потому что проиграет» и что альянс должен проявлять уверенность во всех сферах — от военной до киберпространства. «Россия слаба. Британия в безопасности, блок НАТО силен. Это не самоуверенность, а факт», — отметил он.

Опасения вызывает то, что Киев может быть исключен из переговоров о собственном будущем. Трамп ранее допустил возможность «обмена территориями» как части сделки, что Украина уже отвергла.

Президент Зеленский заявил, что любые договоренности должны сопровождаться надежными гарантиями безопасности, если США смогут убедить Россию прекратить боевые действия.

В четверг Зеленский встретился в Лондоне с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Лидеры подтвердили «твердую решимость» добиться мира на условиях, исключающих территориальные уступки, и выразили осторожный оптимизм при условии, что «Путин докажет серьезность своих намерений».

Трамп пообещал, что уже «в первые две минуты» встречи поймет, возможна ли сделка, и предупредил: при плохом исходе переговоры быстро завершатся, а при удачном — мир может наступить «в ближайшем будущем».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com