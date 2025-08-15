закрыть
15 августа 2025, пятница, 16:35
Как левиафаны оказались в лесах Таиланда

  • 15.08.2025, 16:32
Как левиафаны оказались в лесах Таиланда

«Три кита» застыли во времени на 75 миллионов лет.

Скала «Три кита» в таиландском парке — природное образование, получившее название из-за своего поразительного сходства с семьей китов, плывущих бок о бок. Геологическое образование представляет собой три чрезвычайно вытянутых валуна, напоминающих гигантских китообразных, плывущих в чаще леса, пишет Live Science.

По данным исследователей скала «Три кита» образовалась около 75 миллионов лет назад в результате эрозии и тектонического подъема. Вероятно, ветер и дождь придали песчанику на северо-востоке Таиланда столь необычную форму, которая сегодня привлекает внимание туристов со всего земного шара, а также геологов. Трещины в скале способствовали образованию узких валунов, которые теперь так похожи на китов.

Геологическое образование расположено недалеко от границы Таиланда и Лаоса, в лесном заповеднике Пху Синг. Местные гиды отмечают, что к «фигурам китов» ведет целая сеть пешеходных троп, однако пешком удастся добраться лишь до более крупных китов — «мамы» и «папы», как их называют местные. В то же время самый маленький валун из трех, известный как «детеныш», закрыт для посещения.

По данным National Geographic, виды со спин «двух взрослых китов» простираются до реки Меконг и гор в районе Паккадинг в Лаосе. Каменные киты будто восседают на горном хребте и возвышаются над пологом леса, что лишь усиливает иллюзию того, что они — морские обитатели в естественной среде обитания.

Отметим, что скала «Три кита» и прилегающая к ней территория являются частью плато Корат. Этот район, по словам ученых, является регионом поднятых осадочных пород и содержит окаменелости. Например, ранее тут уже были обнаружены окаменелости, свидетельствующие о существовании динозавров мелового периода и кайнозойской эры.

Лесной парк Пху Синг и его каменные исполинские создания охраняются как объекты природного и культурного наследия.

