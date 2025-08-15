закрыть
15 августа 2025, пятница, 18:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Почти 40 депутатов Госдумы РФ переписали активы на тайных членов семьи

  • 15.08.2025, 17:23
  • 1,142
Почти 40 депутатов Госдумы РФ переписали активы на тайных членов семьи

Чтобы вывести имущество и бизнес-активы от декларирования.

Сразу 39 депутатов Госдумы РФ скрывают свои реальные отношения и членов семей, чтобы вывести имущество и бизнес-активы от декларирования, пишет The Insider. На тайных супругов, любовников и любовниц записаны элитные квартиры, зарубежная недвижимость, доли в компаниях и многомиллиардные бизнес-проекты.

Тон задает спикер Госдумы Вячеслав Володин, который оформил квартиры на 700 млн рублей на неофициальную жену Яну Володину (Поликину), которая является матерью троих его детей. Похожая ситуация с известным депутатом Ириной Яровой — после развода с Виктором Алексеенко ее муж приобрёл две квартиры более 200 м² в московском ЖК «Карамель». Депутат из Чечни Адам Делимханов исключил из декларации жену Разиту, на которую записана элитная недвижимость в Москве.

Дорогую недвижимость в столице на сотни миллионов рублей также могут скрывать Игорь Игошин (79,5 кв. м квартиру на ул. Тверская и складской комплекс), Олег Валенчук (апартаменты в ЖК «Софийский» с видами на Кремль), Динар Гильмутдинов (помещение 212 кв. м в Москве за 53 млн рублей), Андрей Дорошенко (129 кв. м квартиру в «Доме на Мосфильмовской» за 100 млн рублей). Артём Кирьянов (182 кв. м. у метро Белорусская в Москве), Олег Матвейчев (108 кв. м ЖК «Колизей»), Иван Солодовников (92 кв. м в ЖК «Собрание клубных домов West Garden»). Михаил Старшинов (четыре апартамента в ЖК «Театральный Дом» площадью 424 кв. м за 500 млн рублей) и Татьяна Буцкая (четыре объекта в Москве, включая 95-метровую квартиру в ЖК Union Park).

Многие таким образом скрывали не только квартиры, но и бизнес. Ирек Богуславский совместно с Натальей Клячиной владеет группой «Нэфис». Виктор Игнатов передал Елене Проценко активы в строительстве, IT, аграрной сфере и сфере развлечений, включая парки в Новосибирске, Москве и Самаре, а затем фирмы жены финансировали его избирательную кампанию. Также исчез из декларации бизнес Алексея Ткачёва с выручкой более 1 млрд рублей.

Часть тайных партнеров депутатов оказалась связана с госконтрактами. Владислав Резник передал Диане Гиндин зарубежные активы в США и Дубае, а в России — 7,5% в «НПО ИТС» с портфелем госконтрактов на 14,5 млрд рублей. Игорь Ананских передал Марине Войтовой бизнес, получивший госконтракты Минздрава. Также поступил Артур Таймазов (квартиры на 500 млн рублей и компании с подрядами у РЖД и метро). Геннадий Панин (доли в компаниях с торговыми центрами, ресторанами и поставками реагентов) и Зураб Макиев (компании с госконтрактами на миллиарды и квартиры в Москве: 299 кв. м в ЖК Astris и 115 кв. м в «Золотых Ключах 2» на 700 млн рублей),

Еще одна группа депутатов могли скрывать зарубежную недвижимость, преимущественно в Дубае. Андрей Скоч оформил на Елену Лихач три квартиры в Москве: 404 кв. м на Новом Арбате и 399 кв. м в ЖК Knightsbridge Private Park за 1,3 млрд рублей. Также Лихач получила дубайскую недвижимость в отеле BVLGARI на 8 млрд рублей. Бекхан Агаев записал на Малику Садулаеву недвижимость в Дубае и 147-метровую квартиру в Москве. Григорий Аникеев более 10 лет живёт с Ириной Купаревой, владеющей квартирой площадью 251,7 кв. м в ЖК «Малая Никитская» стоимостью 500 млн рублей, престижными автомобилями и дубайской недвижимостью — двумя квартирами в Serenia Residences The Palm за 700 млн рублей.

Также зарубежными объектами владеют партнеры: Владимира Кошелева (апартаментами в Дубае и 109 кв. м в Москве), Ризвана Курбанова (7 объектов в Дубае на 2,5 млрд рублей и 219 кв. м в ЖК «Кутузовская Ривьера» за 130 млн рублей), Бориса Пайкина (пентхаус на Майорке и дубайские апартаменты в Peninsula Four, Zada Tower, Ellington House III и др. стоимостью 3,8 млрд рублей), Каплана Панеш (квартиры в Москве на 117 млн рублей, помещение за 250 млн, апартаменты в Дубае ценой свыше 1 млрд рублей и недвижимость в Португалии), Виктора Пинского (четыре квартиры в Москве и апартаменты в Дубае за 165 млн рублей).

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Масложор
Масложор Ирина Халип
Последние легенды провального блицкрига
Последние легенды провального блицкрига Владимир Халип
Аляска станет ловушкой для Путина
Аляска станет ловушкой для Путина Вадим Денисенко
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская?
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская? Наталья Радина