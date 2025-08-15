Почти 40 депутатов Госдумы РФ переписали активы на тайных членов семьи 15.08.2025, 17:23

Чтобы вывести имущество и бизнес-активы от декларирования.

Сразу 39 депутатов Госдумы РФ скрывают свои реальные отношения и членов семей, чтобы вывести имущество и бизнес-активы от декларирования, пишет The Insider. На тайных супругов, любовников и любовниц записаны элитные квартиры, зарубежная недвижимость, доли в компаниях и многомиллиардные бизнес-проекты.

Тон задает спикер Госдумы Вячеслав Володин, который оформил квартиры на 700 млн рублей на неофициальную жену Яну Володину (Поликину), которая является матерью троих его детей. Похожая ситуация с известным депутатом Ириной Яровой — после развода с Виктором Алексеенко ее муж приобрёл две квартиры более 200 м² в московском ЖК «Карамель». Депутат из Чечни Адам Делимханов исключил из декларации жену Разиту, на которую записана элитная недвижимость в Москве.

Дорогую недвижимость в столице на сотни миллионов рублей также могут скрывать Игорь Игошин (79,5 кв. м квартиру на ул. Тверская и складской комплекс), Олег Валенчук (апартаменты в ЖК «Софийский» с видами на Кремль), Динар Гильмутдинов (помещение 212 кв. м в Москве за 53 млн рублей), Андрей Дорошенко (129 кв. м квартиру в «Доме на Мосфильмовской» за 100 млн рублей). Артём Кирьянов (182 кв. м. у метро Белорусская в Москве), Олег Матвейчев (108 кв. м ЖК «Колизей»), Иван Солодовников (92 кв. м в ЖК «Собрание клубных домов West Garden»). Михаил Старшинов (четыре апартамента в ЖК «Театральный Дом» площадью 424 кв. м за 500 млн рублей) и Татьяна Буцкая (четыре объекта в Москве, включая 95-метровую квартиру в ЖК Union Park).

Многие таким образом скрывали не только квартиры, но и бизнес. Ирек Богуславский совместно с Натальей Клячиной владеет группой «Нэфис». Виктор Игнатов передал Елене Проценко активы в строительстве, IT, аграрной сфере и сфере развлечений, включая парки в Новосибирске, Москве и Самаре, а затем фирмы жены финансировали его избирательную кампанию. Также исчез из декларации бизнес Алексея Ткачёва с выручкой более 1 млрд рублей.

Часть тайных партнеров депутатов оказалась связана с госконтрактами. Владислав Резник передал Диане Гиндин зарубежные активы в США и Дубае, а в России — 7,5% в «НПО ИТС» с портфелем госконтрактов на 14,5 млрд рублей. Игорь Ананских передал Марине Войтовой бизнес, получивший госконтракты Минздрава. Также поступил Артур Таймазов (квартиры на 500 млн рублей и компании с подрядами у РЖД и метро). Геннадий Панин (доли в компаниях с торговыми центрами, ресторанами и поставками реагентов) и Зураб Макиев (компании с госконтрактами на миллиарды и квартиры в Москве: 299 кв. м в ЖК Astris и 115 кв. м в «Золотых Ключах 2» на 700 млн рублей),

Еще одна группа депутатов могли скрывать зарубежную недвижимость, преимущественно в Дубае. Андрей Скоч оформил на Елену Лихач три квартиры в Москве: 404 кв. м на Новом Арбате и 399 кв. м в ЖК Knightsbridge Private Park за 1,3 млрд рублей. Также Лихач получила дубайскую недвижимость в отеле BVLGARI на 8 млрд рублей. Бекхан Агаев записал на Малику Садулаеву недвижимость в Дубае и 147-метровую квартиру в Москве. Григорий Аникеев более 10 лет живёт с Ириной Купаревой, владеющей квартирой площадью 251,7 кв. м в ЖК «Малая Никитская» стоимостью 500 млн рублей, престижными автомобилями и дубайской недвижимостью — двумя квартирами в Serenia Residences The Palm за 700 млн рублей.

Также зарубежными объектами владеют партнеры: Владимира Кошелева (апартаментами в Дубае и 109 кв. м в Москве), Ризвана Курбанова (7 объектов в Дубае на 2,5 млрд рублей и 219 кв. м в ЖК «Кутузовская Ривьера» за 130 млн рублей), Бориса Пайкина (пентхаус на Майорке и дубайские апартаменты в Peninsula Four, Zada Tower, Ellington House III и др. стоимостью 3,8 млрд рублей), Каплана Панеш (квартиры в Москве на 117 млн рублей, помещение за 250 млн, апартаменты в Дубае ценой свыше 1 млрд рублей и недвижимость в Португалии), Виктора Пинского (четыре квартиры в Москве и апартаменты в Дубае за 165 млн рублей).

