За самолетом Путина, направляющимся на Аляску, следили более 160 000 человек

За самолетом Путина, направляющимся на Аляску, следили более 160 000 человек4
- 15.08.2025, 21:11
Борт приземлился.
За полетом самолета Ту-214ПУ, на котором российский диктатор Владимир Путин направляется на встречу с президентом США Дональдом Трампом, в режиме реального времени следят более 160 000 человек. Об этом свидетельствуют данные сервиса FlightRadar.
Согласно данным сервиса, самолет вылетел из Магадана почти на час позже запланированного времени.
Соответственно, время прибытия в Анкоридж также изменилось. Вместо запланированных 09:07 (20:07 по Минску) самолет должен приземлиться в 09:44 (20:44 по Минску).
По состоянию на 20:15 по минскому времени за перемещением самолета следили 162 000 пользователей.
По состоянию на 20:33 борт Путина заходил на посадку.