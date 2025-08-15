За самолетом Путина, направляющимся на Аляску, следили более 160 000 человек 4 15.08.2025, 21:11

Борт приземлился.

За полетом самолета Ту-214ПУ, на котором российский диктатор Владимир Путин направляется на встречу с президентом США Дональдом Трампом, в режиме реального времени следят более 160 000 человек. Об этом свидетельствуют данные сервиса FlightRadar.

Согласно данным сервиса, самолет вылетел из Магадана почти на час позже запланированного времени.

Соответственно, время прибытия в Анкоридж также изменилось. Вместо запланированных 09:07 (20:07 по Минску) самолет должен приземлиться в 09:44 (20:44 по Минску).

По состоянию на 20:15 по минскому времени за перемещением самолета следили 162 000 пользователей.

По состоянию на 20:33 борт Путина заходил на посадку.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com