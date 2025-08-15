На Аляске началась встреча Трампа и Путина 5 15.08.2025, 22:37

2,814

Владимир Путин и Дональд Трамп

Переговоры начались в формате «три на три».

На Аляске началась встреча диктатора России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Переговоры посвящены обсуждению вариантов долгосрочного мирного урегулирования войны РФ в Украине.

Встреча двух лидеров проходит в городе Анкоридже штата Аляска. В связи с саммитом над городом ввели ограничения на полеты до 16 августа.

Это первая встреча президентов России и США за четыре года и первая встреча Трампа и Путина за шесть лет. Путин и Трамп встречались шесть раз за время первого срока Трампа. Их первый полноформатный саммит прошел 16 июля 2018 года в Хельсинки.

