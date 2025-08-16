закрыть
16 августа 2025, суббота, 3:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп позвонил Зеленскому после переговоров на Аляске

  • 16.08.2025, 2:26
  • 2,698
Трамп позвонил Зеленскому после переговоров на Аляске

В разговоре также приняли участие европейские лидеры.

Президент США Дональд Трамп после переговоров в формате «три на три» в рамках саммита на Аляске позвонил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, сообщает УНИАН со ссылкой на Fox News. По информации СМИ, в разговоре также приняли участие европейские лидеры.

Позже Трамп сообщил, что позвонил Зеленскому и коллегам по НАТО, чтобы проинформировать о содержании встречи с Путиным, передает украинский телеканал FREEDOM.

«Я уже позвонил по телефону нескольким важным людям. Я уже позвонил Зеленскому», - сказал он.

Переговоры в узком формате президентов России и США закончились. Вместе с Путиным в них участвовали министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. К Трампу присоединились госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник Стив Уиткофф.

Украинский президент на саммите на Аляске не присутствует, Трамп обещал позвонить ему сразу после переговоров с Путиным.

Еще одни переговоры с руководителями европейских стран и президентом Украины Трамп провел 13 августа, за два дня до саммита с президентом России. В онлайн-встрече приняли участие в частности лидеры Германии, Финляндии, Франции, Великобритании, Италии и Польши. Тот разговор американский президент назвал «хорошим». По информации Financial Times, Зеленский призвал Трампа обеспечить возможность трехсторонних переговоров на уровне лидеров, а также «безоговорочное прекращение огня».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Масложор
Масложор Ирина Халип
Последние легенды провального блицкрига
Последние легенды провального блицкрига Владимир Халип
Аляска станет ловушкой для Путина
Аляска станет ловушкой для Путина Вадим Денисенко
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская?
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская? Наталья Радина