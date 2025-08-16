Трамп отказался назвать главное разногласие с Путиным 3 16.08.2025, 9:12

2,938

Президент США заявил, что «кто-то все равно это обнародует».

После переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп заявил, что они «очень откровенно» поговорили и имеют прогресс, однако ключевого разногласия пока не будет раскрывать публично.

Об этом сообщает Fox News.

По его словам, любое решение по завершению войны должны согласовать Украина и президент Владимир Зеленский.

«Мы говорили очень откровенно. Я думаю, он хочет довести это до конца», - сказал Трамп.

На вопрос, готов ли обнародовать «один большой вопрос», по которому они с Путиным не согласны, он ответил: «Я бы предпочел этого не делать. Думаю, кто-то все равно это обнародует... Я хочу посмотреть, сможем ли мы это завершить. Это еще совсем не решенное дело. И Украина должна согласиться... президент Зеленский должен согласиться».

Трамп добавил, что надеется на завершение процесса: «Это было бы большим достижением для них. Не обо мне. Для них».

