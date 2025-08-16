«Путин не хочет прекращения огня» 6 16.08.2025, 11:00

Трамп более 1,5 часов говорил с Зеленским и лидерами НАТО.

Американский лидер Дональд Трамп поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским после встречи с диктатором Владимиром Путиным. Также Трамп позвонил лидерам стран НАТО.

Об этом сообщает The Guardian.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила журналистам, что во время полета в Вашингтон Трамп имел «длительный разговор» с президентом Украины Зеленским.

По состоянию на 9:30 президент США разговаривал по телефону с лидерами НАТО. Поэтому высадка Трампа из самолета задерживалась, поскольку президент завершал разговор.

Журналист Axios Барак Равид написал в X (Twitter), что телефонный разговор Дональда Трампа с Зеленским и европейскими союзниками длился более 1,5 часа.

Также, по данным Clash Report, журналист Оливер Кэрролл сообщает, что существует предварительное соглашение о прекращении огня в воздухе до трехстороней встречи лидеров.

Как сообщает «Суспільне», в телефонном разговоре Зеленского с Трампом также приняли участие глава Еврокомиссии фон дер Ляен, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Финляндии Александр Стубб, президент Польши Кароль Навроцкий, премьер-министр Британии Кир Стармер, генсек НАТО Марк Рютте, госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель США Стив Виткофф.

Киев подтверждает разговор

В Офисе президента Украины подтвердили журналистам, что разговор Зеленского и Трампа состоялся и уже завершился.

Отмечается, что это был длительный звонок, сначала поговорили Зеленский и Трамп, потом подключились европейские лидеры.

Зеленский подчеркнул, что Украина снова подтверждает, что готова работать ради мира.

«Президент Трамп проинформировал меня о своей встрече с российским руководителем, об основных пунктах разговора. Важно, что сила Америки влияет на развитие ситуации. Мы поддерживаем предложение президента Трампа о трехсторонней встрече Украина – Америка – Россия. Украина подчеркивает: ключевые вопросы могут обсуждаться на уровне лидеров, и трехсторонний формат подходит для этого», – заявил президент Украины.

Также он анонсировал свою поездку в США уже 18 августа: в Белый дом Зеленского пригласил Трамп.

«Все детали по завершению убийств, по завершению войны собираюсь обсудить с президентом Трампом в Вашингтоне в понедельник. Благодарен за приглашение. Важно, чтобы европейцы были вовлечены на всех этапах ради надежного обеспечения безопасности вместе с Америкой. Мы обсудили позитивные сигналы от американской стороны относительно участия в обеспечении безопасности Украины. Продолжаем координировать наши позиции со всеми партнерами. Спасибо всем, кто помогает!» – резюмировал Зеленский.

О чем говорили Трамп, Зеленский и лидеры стран НАТО

Тем временем журналисты начали делиться инсайдами относительно содержания разговора.

Так, корреспондент Барак Равид, работающий с CNN, Axios и Channel 12 News, сообщил, что во время разговора Трамп признал, что Путин не хочет прекращения огня: он настаивает на заключении «всеобъемлющего мирного соглашения» – и Трамп, похоже, готов отказаться от этого своего требования как предпосылки для начала мирных переговоров.

«Президент Трамп заявил Зеленскому и лидерам НАТО, что Путин не хочет прекращения огня и предпочитает всеобъемлющее соглашение для прекращения войны. По словам источника, во время разговора Трамп сказал: «Я думаю, что быстрое мирное соглашение лучше прекращения огня», – написал журналист.

