закрыть
16 августа 2025, суббота, 12:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Путин не хочет прекращения огня»

6
  • 16.08.2025, 11:00
  • 5,368
«Путин не хочет прекращения огня»

Трамп более 1,5 часов говорил с Зеленским и лидерами НАТО.

Американский лидер Дональд Трамп поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским после встречи с диктатором Владимиром Путиным. Также Трамп позвонил лидерам стран НАТО.

Об этом сообщает The Guardian.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила журналистам, что во время полета в Вашингтон Трамп имел «длительный разговор» с президентом Украины Зеленским.

По состоянию на 9:30 президент США разговаривал по телефону с лидерами НАТО. Поэтому высадка Трампа из самолета задерживалась, поскольку президент завершал разговор.

Журналист Axios Барак Равид написал в X (Twitter), что телефонный разговор Дональда Трампа с Зеленским и европейскими союзниками длился более 1,5 часа.

Также, по данным Clash Report, журналист Оливер Кэрролл сообщает, что существует предварительное соглашение о прекращении огня в воздухе до трехстороней встречи лидеров.

Как сообщает «Суспільне», в телефонном разговоре Зеленского с Трампом также приняли участие глава Еврокомиссии фон дер Ляен, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Финляндии Александр Стубб, президент Польши Кароль Навроцкий, премьер-министр Британии Кир Стармер, генсек НАТО Марк Рютте, госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель США Стив Виткофф.

Киев подтверждает разговор

В Офисе президента Украины подтвердили журналистам, что разговор Зеленского и Трампа состоялся и уже завершился.

Отмечается, что это был длительный звонок, сначала поговорили Зеленский и Трамп, потом подключились европейские лидеры.

Зеленский подчеркнул, что Украина снова подтверждает, что готова работать ради мира.

«Президент Трамп проинформировал меня о своей встрече с российским руководителем, об основных пунктах разговора. Важно, что сила Америки влияет на развитие ситуации. Мы поддерживаем предложение президента Трампа о трехсторонней встрече Украина – Америка – Россия. Украина подчеркивает: ключевые вопросы могут обсуждаться на уровне лидеров, и трехсторонний формат подходит для этого», – заявил президент Украины.

Также он анонсировал свою поездку в США уже 18 августа: в Белый дом Зеленского пригласил Трамп.

«Все детали по завершению убийств, по завершению войны собираюсь обсудить с президентом Трампом в Вашингтоне в понедельник. Благодарен за приглашение. Важно, чтобы европейцы были вовлечены на всех этапах ради надежного обеспечения безопасности вместе с Америкой. Мы обсудили позитивные сигналы от американской стороны относительно участия в обеспечении безопасности Украины. Продолжаем координировать наши позиции со всеми партнерами. Спасибо всем, кто помогает!» – резюмировал Зеленский.

О чем говорили Трамп, Зеленский и лидеры стран НАТО

Тем временем журналисты начали делиться инсайдами относительно содержания разговора.

Так, корреспондент Барак Равид, работающий с CNN, Axios и Channel 12 News, сообщил, что во время разговора Трамп признал, что Путин не хочет прекращения огня: он настаивает на заключении «всеобъемлющего мирного соглашения» – и Трамп, похоже, готов отказаться от этого своего требования как предпосылки для начала мирных переговоров.

«Президент Трамп заявил Зеленскому и лидерам НАТО, что Путин не хочет прекращения огня и предпочитает всеобъемлющее соглашение для прекращения войны. По словам источника, во время разговора Трамп сказал: «Я думаю, что быстрое мирное соглашение лучше прекращения огня», – написал журналист.

Написать комментарий 6

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Масложор
Масложор Ирина Халип
Последние легенды провального блицкрига
Последние легенды провального блицкрига Владимир Халип
Аляска станет ловушкой для Путина
Аляска станет ловушкой для Путина Вадим Денисенко
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская?
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская? Наталья Радина