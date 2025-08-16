Зеленский отправляется в Вашингтон на переговоры с Трампом

Зеленский отправляется в Вашингтон на переговоры с Трампом4
В понедельник, 18 августа.
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал встречу с президентом США Дональдом Трампом в понедельник, 18 августа.
Об этом глава Украины сообщил в Telegram.
Зеленский провел длительный и содержательный разговор с Трампом, сначала один на один, а затем с участием европейских лидеров.
Общее время переговоров превысило полтора часа, с Трампом - около часа.
«Мы поддерживаем предложение президента Трампа о трехсторонней встрече Украина - Америка - Россия. Украина подчеркивает: ключевые вопросы могут обсуждаться на уровне лидеров, и трехсторонний формат подходит для этого», - подчеркнул он.
Президент Украины также подчеркнул важность привлечения европейских партнеров для надежного обеспечения безопасности Украины вместе с США.
Он добавил, что продолжает координировать позиции со всеми союзниками и благодарит всех, кто поддерживает Украину.
Зеленский сообщил, что детали по завершению войны и убийств будет обсуждать с Трампом во время встречи в Вашингтоне в понедельник.