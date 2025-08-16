закрыть
16 августа 2025, суббота
Зеленский отправляется в Вашингтон на переговоры с Трампом

4
  • 16.08.2025, 11:09
  • 2,774
Зеленский отправляется в Вашингтон на переговоры с Трампом

В понедельник, 18 августа.

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал встречу с президентом США Дональдом Трампом в понедельник, 18 августа.

Об этом глава Украины сообщил в Telegram.

Зеленский провел длительный и содержательный разговор с Трампом, сначала один на один, а затем с участием европейских лидеров.

Общее время переговоров превысило полтора часа, с Трампом - около часа.

«Мы поддерживаем предложение президента Трампа о трехсторонней встрече Украина - Америка - Россия. Украина подчеркивает: ключевые вопросы могут обсуждаться на уровне лидеров, и трехсторонний формат подходит для этого», - подчеркнул он.

Президент Украины также подчеркнул важность привлечения европейских партнеров для надежного обеспечения безопасности Украины вместе с США.

Он добавил, что продолжает координировать позиции со всеми союзниками и благодарит всех, кто поддерживает Украину.

Зеленский сообщил, что детали по завершению войны и убийств будет обсуждать с Трампом во время встречи в Вашингтоне в понедельник.

