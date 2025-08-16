Трамп сделал заявление после разговора с Зеленским

Трамп сделал заявление после разговора с Зеленским12
Президент США назвал лучший способ закончить войну.
Президент США Дональд Трамп заявил, что лучший способ завершить войну – это мирное соглашение, а не прекращение огня. Об этом он написал в соцсети TruthSocial после встречи с Владимиром Путиным на Аляске, а также последующего разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами.
Он отметил, что встреча с Путиным прошла «очень хорошо», как и ночной телефонный разговор с Зеленским и европейскими лидерами, «включая очень уважаемого генерального секретаря НАТО».
«Все решили, что лучший способ положить конец ужасной войне между Россией и Украиной - это перейти к мирному соглашению, которое положит конец войне, а не к простому соглашению о прекращении огня, которое часто не выдерживает», - заявил Трамп.
Он также сообщил, что украинский президент приедет в Овальный кабинет в понедельник днем.
«Если все получится, мы назначим встречу с президентом Путиным. Возможно, будут спасены жизни миллионов людей», - заявил Трамп.