закрыть
16 августа 2025, суббота, 14:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп сделал заявление после разговора с Зеленским

12
  • 16.08.2025, 12:52
  • 8,202
Трамп сделал заявление после разговора с Зеленским

Президент США назвал лучший способ закончить войну.

Президент США Дональд Трамп заявил, что лучший способ завершить войну – это мирное соглашение, а не прекращение огня. Об этом он написал в соцсети TruthSocial после встречи с Владимиром Путиным на Аляске, а также последующего разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами.

Он отметил, что встреча с Путиным прошла «очень хорошо», как и ночной телефонный разговор с Зеленским и европейскими лидерами, «включая очень уважаемого генерального секретаря НАТО».

«Все решили, что лучший способ положить конец ужасной войне между Россией и Украиной - это перейти к мирному соглашению, которое положит конец войне, а не к простому соглашению о прекращении огня, которое часто не выдерживает», - заявил Трамп.

Он также сообщил, что украинский президент приедет в Овальный кабинет в понедельник днем.

«Если все получится, мы назначим встречу с президентом Путиным. Возможно, будут спасены жизни миллионов людей», - заявил Трамп.

Написать комментарий 12

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Масложор
Масложор Ирина Халип
Последние легенды провального блицкрига
Последние легенды провального блицкрига Владимир Халип
Аляска станет ловушкой для Путина
Аляска станет ловушкой для Путина Вадим Денисенко
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская?
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская? Наталья Радина