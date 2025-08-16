«Трамп хочет быстрых результатов»: появились детали разговора с Зеленским 4 16.08.2025, 13:27

Разговор президентов США и Украины был довольно содержательный.

Президент США Дональд Трамп в ходе разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским дал понять, что хочет достичь весомых результатов по прекращению войны в Украине как можно скорее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.

«Разговор был довольно содержательный. Мы договорились, что в понедельник с Трампом надо будет обсудить различные детали, и то, как в принципе будем двигаться дальше», - рассказал источник РБК-Украина.

По его словам, были серьезные ожидания на то, что по итогам встречи Трампа и российского диктатора Владимира Путина на Аляске удастся договориться о прекращении огня, но против этого выступил Путин.

Также собеседник подтвердил информацию о том, что вместо немедленного прекращения огня российский диктатор хочет сразу достичь всех своих политических прихотей в отношении Украины. Вместе с тем, Трамп и дальше будет пытаться достичь каких-то результатов как можно скорее.

