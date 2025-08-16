закрыть
Трамп рассказал Зеленскому о требованиях Путина

  • 16.08.2025, 17:22
  • 1,532
Трамп рассказал Зеленскому о требованиях Путина
Дональд Трамп и Владимир Зеленский

Ранее президент Украины с ними не согласился.

Владимир Путин не изменил своей позиции по территориальному вопросу в Украине, около 20% которой его армия оккупировала за 3,5 года войны. Он по-прежнему хочет, чтобы Украина отдала ему находящиеся под ее контролем территории Донецкой и Луганской областей, рассказал президент США Дональд Трамп европейским лидерам и Владимиру Зеленскому по итогам переговоров на Аляске.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с содержанием телефонного разговора союзников. Такое же требование Кремля озвучил спецпосланник Трампа Стив Уиткофф после последнего разговора с Путиным, по итогам которого Трамп решил встретиться с российским лидером лично. При этом оставались неясными планы России относительно Херсонской и Запорожской областей, значительные части которых она не контролирует.

Москва не будет требовать передать ей неоккупированные районы этих двух южных областей, то есть линия фронта в них фактически будет заморожена, рассказали источники Bloomberg после разговора Трампа с европейскими лидерами.

Зеленский ранее исключил передачу России неоккупированных районов Донбасса, в том числе потому, что тогда она получила бы мощные линии обороны, возведенные там еще в период с 2014 года. А граничащие с Донбассом регионы, такие как Днепропетровская область, оказались бы беззащитны в случае нового российского наступления. Кроме того, под контролем Киева в Донецкой области остаются несколько крупных городов, прежде всего промышленные центры Славянск и Краматорск. А Покровск, который российская армия пытается захватить уже год, является центральным узлом снабжения обороняющих Донбасс частей ВСУ.

