Опубликован текст письма Мелании Трамп Путину

Его содержание не хотели разглашать.

Мелания Трамп передала российскому диктатору Владимиру Путину письмо через своего мужа - Дональда Трампа. Она призвала Путина защитить детей.

Об этом сообщает Fox News.

Первая леди США Мелания Трамп в письме к Владимиру Путину написала, что все дети мира, независимо от места рождения, мечтают о любви, возможностях и безопасности.

«Как родители, мы обязаны лелеять надежду следующего поколения. Как лидеры, наша ответственность за благополучие наших детей выходит за пределы комфорта нескольких человек», - говорится в письме.

В письме Мелании Трамп говорится о том, что в современном мире некоторые дети вынуждены скрывать тихий смех, несмотря на окружающую их темноту.

«Господин Путин, вы можете самостоятельно вернуть им мелодичный смех. Защищая невинность этих детей, вы сделаете больше, чем просто послужите России - вы послужите всему человечеству. Такая смелая идея выходит за рамки любых человеческих разногласий, и вы, господин Путин, способны воплотить эту идею в жизнь одним росчерком пера сегодня. Время пришло», - написала супруга Дональда Трампа.

По данным Reuters, ранее о существовании письма не было известно, а его содержание не хотели разглашать. Однако, стало известно, что в нем говорилось о похищении украинских детей.

