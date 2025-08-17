закрыть
17 августа 2025, воскресенье, 9:34
Politico: Президент Финляндии может присоединиться к Зеленскому на встрече с Трампом

1
  • 17.08.2025, 8:20
  • 1,532
Politico: Президент Финляндии может присоединиться к Зеленскому на встрече с Трампом
Александер Стубб
Фото: Photothek/Getty Images

В ЕС решили принять меры для того, чтобы повысить шансы Киева.

Лидеры ЕС беспокоятся, что президент Украины Владимир Зеленский не получит такого же дружественного отношения от президента США Дональда Трампа, как к российскому диктатору Владимиру Путину.

Об этом сообщает Politico.

Как пишет издание, в ЕС решили принять меры для того, чтобы повысить шансы Киева. В частности, по словам источников Politico, вместе с Зеленским в США может поехать один из любимых собеседников Трампа - президент Финляндии Александр Стубб.

«Идея заключается в том, что Стубб может помочь предотвратить любые конфликты между Трампом и Зеленским и убедить президента США включить Европу в любые дальнейшие переговоры», - пишет Politico.

