17 августа 2025, воскресенье, 9:35
Мерц даст Зеленскому совет перед встречей с Трампом

1
  • 17.08.2025, 9:02
  • 1,736
Мерц даст Зеленскому совет перед встречей с Трампом
Владимир Зеленский и Фридрих Мерц

Канцлер Германии считает это своим долгом.

Канцлер Германии Фридрих Мерц хочет дать совет президенту Владимиру Зеленскому относительно его встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.

Об этом сообщает немецкое медиа n-tv.de.

Издание напоминает, что встреча Мерца с Трампом в Белом доме была удачной. А вот одна из встреч Трампа с Зеленским в Белом доме «завершилась историческим скандалом».

Именно поэтому Мерц «считает своим долгом» предложить Зеленскому совет перед его очередным визитом в Вашингтон, который состоится 18 августа. Более того, Мерц говорит, что Зеленский якобы просил его об этом.

Мерц отметил, что Зеленский видел, что немецко-американская встреча на уровне лидеров была совсем другой, чем его собственная. Кроме этого Мерц вместе с европейскими партнерами «дадут ему несколько хороших советов» накануне поездки в США.

СМИ отмечает, что лидеры ЕС хотят «насколько это возможно» поддержать Зеленского на пути к вероятной встрече с российским диктатором Владимиром Путиным.

