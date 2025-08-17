Марсоход NASA обнаружил на Марсе странный «шлем» 1 17.08.2025, 12:59

Фотофакт.

На новом изображении, сделанным камерой марсохода NASA Perseverance показан необычный камень на поверхности Красной планеты. Он напоминает шлем пикинера XVII века.

Марсоход Perseverance обнаружил на поверхности Марса необычный камень вулканической формы, который похож на боевой шлем воина XVII века. Это изображение марсоход сделал с помощью камеры Mastcam-Z. На снимке видно, что камень имеет заостренную вершину и покрыт сферулами. На Земле такие структуры могут образовываться в результате химического выветривания, осаждения минералов или даже вулканических процессов, пишет Space.

По словам ученых, на поверхности Марса можно часто обнаружить подверженные выветриванию камни пирамидальной формы. Но этот камень почти полностью покрыт сферулами.

Ученые считают, что в некоторых горных породах, обнаруженных на Марсе, эти сферулы образуются при прохождении грунтовых вод через осадочные породы. Но они не уверены, что все они образовались таким образом. Поэтому исследователям из NASA предстоит проделать еще много работы, чтобы понять эту загадку геологии Марса.

С помощью камеры Mastcam-Z, установленной на марсоходе Perseverance, астрономы могут получать изображения с высоким разрешением необычных объектов на Марсе, таких ка камень, похожий на шлем.

Раньше марсоход Perseverance уже обнаруживал и другие необычные камни, имеющие причудливую форму, которая напоминает знакомые нам объекты. Изображения таких камней являются хорошим примером явления, известного как парейдолия. Мозг человека может обрабатывать визуальную информацию таким образом, что, наблюдая, например, за облаками, мы можем видеть там очертания животных, хотя это лишь иллюзия. В данном случае камень на Марсе напоминает шлем пикинера XVII века.

Подобные камни помогают ученым собрать воедино историю окружающей среды на Марсе, показывая, как ветер, вода и внутренние процессы могли формировать ландшафт на протяжении миллиардов лет.

Сейчас марсоход Perseverance, который приземлился на Марсе в 2021 году, исследует северный край кратера Езеро. В этом кратере когда-то существовало озеро из жидкой воды и, возможно, существовала внеземная микробная жизнь. Ученые хотят обнаружить доказательства того, что Марс, возможно, был обитаемой планетой.

