закрыть
17 августа 2025, воскресенье, 14:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Крыму и Забайкалье начали продавать бензин по талонам

3
  • 17.08.2025, 14:11
  • 1,346
В Крыму и Забайкалье начали продавать бензин по талонам

АЗС ограничили продажу АИ-95, дефицит растёт вместе с ценами.

Бензин на автозаправочных станциях (АЗС) Крыма и Забайкальского края из-за нехватки стали продавать только предприятиям и организациям по карточкам, сообщает «Крымский ветер». По словам жителей аннексированного Крыма, бензин АИ-95 пропал с большинства заправок на полуострове, а на тех, где он еще есть, продажи осуществляются «в основном, по талонам от предприятий». Отмечается, что цена на 95-й бензин заметно выросла — на некоторых АЗС он подорожал до 69,95 рублей за литр.

Похожая ситуация в городах Краснокаменск и Борзя в Забайкалье. Один из местных жителей рассказал об остановке свободной продажи бензина АИ-95 на ряде АЗС. «В Краснокаменске ни на одной заправке нет 95-го бензина. Говорят, что кончились запасы. На заправке сети „Союз и К“ висят объявления, что АИ-95 доступен только для организаций. На „Нефтемаркете“ табло не горят: ни в Борзе, ни в Краснокаменске. На входе тоже надпись, что только для организаций», — сообщил он.

Ограничения на свободную продажу 95-го бензина на АЗС Забайкалья появились как минимум в начале августа. Тогда в Чите продажу АИ-95 на АЗС сети «Нефтемаркет» ограничили десятью литрами на один автомобиль. В компании заявляли, это обусловлено «нехваткой данного вида топлива на складах».

По данным Забайкалкрайстата, в июле 2025 года АИ-95 подорожал на 8% по сравнению с тем же месяцем 2024-го. При этом за неделю 5–11 августа рост стоимости составил 2,2%.

В Крыму, согласно мониторинговым ресурсам, рост цен на 95-й бензин заметно ускорился с 7 августа. В начале месяца стоимость этого вида топлива на АЗС полуострова доходила до 69 рублей, тогда как в соседнем Краснодарском крае средняя цена за литр АИ-95 составляет 65 рублей, а в среднем по России — 63 рубля.

В целом по России цены на бензин с начала текущего года взлетели на 47% на фоне уменьшения запасов из-за регулярных атак дронов ВСУ на российские нефтеперерабатывающие заводы.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Масложор
Масложор Ирина Халип
Последние легенды провального блицкрига
Последние легенды провального блицкрига Владимир Халип
Аляска станет ловушкой для Путина
Аляска станет ловушкой для Путина Вадим Денисенко
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская?
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская? Наталья Радина