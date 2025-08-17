В Крыму и Забайкалье начали продавать бензин по талонам 3 17.08.2025, 14:11

1,346

АЗС ограничили продажу АИ-95, дефицит растёт вместе с ценами.

Бензин на автозаправочных станциях (АЗС) Крыма и Забайкальского края из-за нехватки стали продавать только предприятиям и организациям по карточкам, сообщает «Крымский ветер». По словам жителей аннексированного Крыма, бензин АИ-95 пропал с большинства заправок на полуострове, а на тех, где он еще есть, продажи осуществляются «в основном, по талонам от предприятий». Отмечается, что цена на 95-й бензин заметно выросла — на некоторых АЗС он подорожал до 69,95 рублей за литр.

Похожая ситуация в городах Краснокаменск и Борзя в Забайкалье. Один из местных жителей рассказал об остановке свободной продажи бензина АИ-95 на ряде АЗС. «В Краснокаменске ни на одной заправке нет 95-го бензина. Говорят, что кончились запасы. На заправке сети „Союз и К“ висят объявления, что АИ-95 доступен только для организаций. На „Нефтемаркете“ табло не горят: ни в Борзе, ни в Краснокаменске. На входе тоже надпись, что только для организаций», — сообщил он.

Ограничения на свободную продажу 95-го бензина на АЗС Забайкалья появились как минимум в начале августа. Тогда в Чите продажу АИ-95 на АЗС сети «Нефтемаркет» ограничили десятью литрами на один автомобиль. В компании заявляли, это обусловлено «нехваткой данного вида топлива на складах».

По данным Забайкалкрайстата, в июле 2025 года АИ-95 подорожал на 8% по сравнению с тем же месяцем 2024-го. При этом за неделю 5–11 августа рост стоимости составил 2,2%.

В Крыму, согласно мониторинговым ресурсам, рост цен на 95-й бензин заметно ускорился с 7 августа. В начале месяца стоимость этого вида топлива на АЗС полуострова доходила до 69 рублей, тогда как в соседнем Краснодарском крае средняя цена за литр АИ-95 составляет 65 рублей, а в среднем по России — 63 рубля.

В целом по России цены на бензин с начала текущего года взлетели на 47% на фоне уменьшения запасов из-за регулярных атак дронов ВСУ на российские нефтеперерабатывающие заводы.

