17 августа 2025, воскресенье, 22:43
«Коалиция решительных» готова развернуть силы сдерживания в Украине

3
  • 17.08.2025, 21:49
  • 2,808
«Коалиция решительных» готова развернуть силы сдерживания в Украине

Лидеры Европы подтвердили неизменную поддержку Украины

«Коалиция решительных» заявила о готовности развернуть силы сдерживания в Украине после окончания войны.

Об этом говорится на сайте британского правительства.

В частности, сегодня лидеры коалиции собрались, чтобы обсудить поддержку Украины и дальнейшие шаги в мирных переговорах после встречи президента США Дональда Трампа с главой Кремля Владимиром Путиным на Аляске.

В заявлении сказано, что в коалиции высоко оценили приверженность Трампа в предоставлении гарантий безопасности Украине и отметили, что помимо прочих мер, «Коалиция решительных» будет играть важную роль посредством многонациональных сил в Украине.

«Они вновь подчеркнули готовность развернуть силы обеспечения безопасности после прекращения боевых действий, а также оказать помощь в обеспечении безопасности воздушного и морского пространства Украины и восстановлении Вооруженных сил Украины», — сказано в заявлении.

Помимо этого, лидеры подтвердили неизменную поддержку Украины и высоко оценили стремление президента Украины Владимира Зеленского достичь справедливый и прочный мир. Отметим, что завтра Зеленский посетит Вашингтон, чтобы обсудить детали завершения войны.

Написать комментарий 3

