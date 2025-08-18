закрыть
18 августа 2025, понедельник, 0:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Норвегия построит большие плавучие АЭС

  • 18.08.2025, 4:33
Норвегия построит большие плавучие АЭС

Они будут пригодны для промышленного применения и сократят выбросы.

Норвежские энергетические компании намерены вывести на новый уровень использование атомной энергии, разработав плавучие атомные электростанции на основе малых модульных реакторов, пишет Interesting Engineering (перевод — сайт Charter97.org).

Разработчик ядерных проектов Norsk Kjernekraft из Бергена и поставщик электроэнергии Ocean-Power AS из Ронглана подписали меморандум о взаимопонимании. План — разместить реакторы на баржах, что позволит производить стабильную и безуглеродную электроэнергию с минимальным использованием земель.

По словам гендиректора Norsk Kjernekraft Йонни Хестхаммера, такое решение поможет обеспечить долгосрочное развитие атомной энергетики в стране, снизить зависимость от нефти и поддержать промышленность.

Каждая установка мощностью 200–250 МВт сможет снабжать электричеством морские платформы или подавать энергию в прибрежную сеть. В варианте с газотурбинными системами планируется улавливать CO₂ и отправлять его на хранение или переработку.

Глава Ocean-Power Эрлинг Ронглан отметил, что «атомная энергетика на баржах открывает новые возможности для надежного и экологичного энергоснабжения промышленности, общества и морских операций».

Первым этапом станет анализ технологий и бизнес-моделей в рамках норвежских норм с опорой на опыт североевропейской индустрии. Успешная реализация проекта позволит Норвегии не только достичь климатических целей, но и экспортировать такие решения по всему миру.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Масложор
Масложор Ирина Халип
Последние легенды провального блицкрига
Последние легенды провального блицкрига Владимир Халип
Аляска станет ловушкой для Путина
Аляска станет ловушкой для Путина Вадим Денисенко
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская?
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская? Наталья Радина