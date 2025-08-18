Норвегия построит большие плавучие АЭС 18.08.2025, 4:33

Они будут пригодны для промышленного применения и сократят выбросы.

Норвежские энергетические компании намерены вывести на новый уровень использование атомной энергии, разработав плавучие атомные электростанции на основе малых модульных реакторов, пишет Interesting Engineering (перевод — сайт Charter97.org).

Разработчик ядерных проектов Norsk Kjernekraft из Бергена и поставщик электроэнергии Ocean-Power AS из Ронглана подписали меморандум о взаимопонимании. План — разместить реакторы на баржах, что позволит производить стабильную и безуглеродную электроэнергию с минимальным использованием земель.

По словам гендиректора Norsk Kjernekraft Йонни Хестхаммера, такое решение поможет обеспечить долгосрочное развитие атомной энергетики в стране, снизить зависимость от нефти и поддержать промышленность.

Каждая установка мощностью 200–250 МВт сможет снабжать электричеством морские платформы или подавать энергию в прибрежную сеть. В варианте с газотурбинными системами планируется улавливать CO₂ и отправлять его на хранение или переработку.

Глава Ocean-Power Эрлинг Ронглан отметил, что «атомная энергетика на баржах открывает новые возможности для надежного и экологичного энергоснабжения промышленности, общества и морских операций».

Первым этапом станет анализ технологий и бизнес-моделей в рамках норвежских норм с опорой на опыт североевропейской индустрии. Успешная реализация проекта позволит Норвегии не только достичь климатических целей, но и экспортировать такие решения по всему миру.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com