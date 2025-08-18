Норвегия построит большие плавучие АЭС
- 18.08.2025, 4:33
Они будут пригодны для промышленного применения и сократят выбросы.
Норвежские энергетические компании намерены вывести на новый уровень использование атомной энергии, разработав плавучие атомные электростанции на основе малых модульных реакторов, пишет Interesting Engineering (перевод — сайт Charter97.org).
Разработчик ядерных проектов Norsk Kjernekraft из Бергена и поставщик электроэнергии Ocean-Power AS из Ронглана подписали меморандум о взаимопонимании. План — разместить реакторы на баржах, что позволит производить стабильную и безуглеродную электроэнергию с минимальным использованием земель.
По словам гендиректора Norsk Kjernekraft Йонни Хестхаммера, такое решение поможет обеспечить долгосрочное развитие атомной энергетики в стране, снизить зависимость от нефти и поддержать промышленность.
Каждая установка мощностью 200–250 МВт сможет снабжать электричеством морские платформы или подавать энергию в прибрежную сеть. В варианте с газотурбинными системами планируется улавливать CO₂ и отправлять его на хранение или переработку.
Глава Ocean-Power Эрлинг Ронглан отметил, что «атомная энергетика на баржах открывает новые возможности для надежного и экологичного энергоснабжения промышленности, общества и морских операций».
Первым этапом станет анализ технологий и бизнес-моделей в рамках норвежских норм с опорой на опыт североевропейской индустрии. Успешная реализация проекта позволит Норвегии не только достичь климатических целей, но и экспортировать такие решения по всему миру.