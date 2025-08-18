Российское судостроение подает сигнал бедствия 1 18.08.2025, 9:59

иллюстративное фото

РФ откажется от строительства кораблей для перевозки зерна.

Трем крупнейшим экспортерам российского зерна требуется более 60 балкеров для обновления флота, но стоимость их строительства в России в четыре раза выше, чем в Китае. По этой причине «Росагролизинг» и Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) договорились разместить заказы на изготовление первых десяти судов на китайских верфях. Это следует из материалов к прошедшему в Минсельхозе РФ совещанию по «ветхому» флоту, с которыми ознакомился «Коммерсант».

Всего российским экспортерам зерна необходимо заменить 61 крупнотоннажное судно: 27 типоразмера Handysize (дедвейт 40 тыс. тонн) и 34 Supramax (60 тыс. тонн). Согласно расчетам ОСК, постройка балкеров на российских верфях обойдется в 13,9 млрд руб. за первое судно и в 12,5 млрд руб. за последующие для Handysize, а также в 16,5 млрд и 14,6 млрд руб. для Supramax соответственно. При этом в Китае суда Handesize стоят 3,5 млрд руб., а Supramax — 4,2 млрд. В свою очередь, по оценке экспортеров, окупаемость перевозки и конкурентоспособность российского зерна достигаются при стоимости судна до 5,5 млрд руб. и ставке по лизингу не более 4–5%.

Помимо этого, как отметили в ОСК, срок строительства головных судов в России составит минимум два с половиной года «при условии модернизации ряда верфей, а также предоставления дополнительных мер государственной поддержки для исполнения заказа и достижения указанных ценовых параметров». В то же время «Росагролизинг» уже нашел партнера в Китае, который готов построить первые суда за год–полтора.

В рамках согласованного «Росагролизингом» с ОСК подхода предполагается, что первые десять балкеров будут полностью построены на китайских верфях. Но ОСК предложил разделить эту партию на твердую часть из шести судов и опциональную, которая может быть локализована. Вторая партия (51 балкер) может быть построена в России с поставкой оборудования иностранной верфью через российского посредника, но при условии «обеспечения рыночного уровня цены на строительство», говорится в документах Минсельхоза. Отмечается, что ОСК будет наблюдать за строительством на китайской верфи, получит право ознакомления с конструкторской и прочей документацией, а также право технической приемки выполненных работ.

