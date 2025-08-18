Автор тарифной политики Трампа потребовал от Индии прекратить закупки нефти у РФ 18.08.2025, 14:12

1,244

Наварро заявил, что Нью-Дели наживается на США.

Питер Наварро, советник Дональда Трампа по торговле и производству, один из авторов его тарифной политики, обрушился на Индию, обвинив ее в обеспечении России твердой валютой. Продвигая свою торговую повестку, Наварро заявил, что Индия и наживается на США, и помогает России финансировать войну в Украине.

«Вот как работает индийско-российская нефтяная математика, – пишет Наварро в колонке в Financial Times. – Американские потребители покупают индийские товары. Индия использует эти доллары для покупки со скидкой российской нефти. Эта нефть перерабатывается и перепродается по всему миру индийскими торгашами в союзе с молчаливыми российскими партнерами – в то время как Россия прикарманивает твердую валюту для финансирования своей военной машины в Украине».

По сути, Индия выступает в роли «глобального клирингового центра для российской нефти», превращая сырье, на которое наложено эмбарго в США и Европе, в дорогостоящий экспортный товар и обеспечивая Москву «необходимыми ей долларами». В Украине погибло более 300 000 солдат и мирных жителей, восточный фланг НАТО становится все более уязвим, при этом Запад «оплачивает счета за отмывание [российской] нефти Индией», возмущается Наварро.

