Цены на бензин в России взлетели до новых исторических рекордов
- 18.08.2025, 14:21
Оптовые цены на бензин в России продолжают бить исторические рекорды после серии ударов БПЛА по нефтеперерабатывающим заводам, из которых по меньшей мере три полностью остановили производство, пишет The Moscow Times.
В понедельник на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже стоимость бензина Аи-92 достигла 71,5 тысячи рублей за тонну, а Аи-95 — 80,43 тысячи рублей за тонну.
За день котировки выросли на 1,33% и 2,2% соответственно, а с начала года цена 92-го бензина взлетела на 38%, а 95-го — на 49%.
Чтобы остудить топливный рынок, правительство РФ ввело полный запрет на вывоз бензина из страны до конца августа, а затем приняло решение продлить его до конца сентября. Впрочем, экспортные объемы невелики и мало повлияют на ситуацию — стране снова грозит полноценный дефицит бензина, говорили ранее источники Reuters.
С начала месяца из-за налетов БПЛА в России остановились Новокуйбышевский НПЗ «Роснефти» (2 августа), Саратовский НПЗ «Роснефти» (11 августа) и Волгоградский НПЗ «Лукойла» — крупнейший на юге России и входящий в топ-10 в стране.
Их суммарная мощность составляет 29,8 млн тонн в год — а это 11% от фактического объема нефтепеработки в России, который в прошлом году, по оценкам Reuters, составил 267 млн тонн.