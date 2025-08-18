В Беларуси банкротится один из крупных игроков фармацевтического рынка 18.08.2025, 18:05

1,014

Банкротом признали компанию «Фармин».

В Минске признали банкротом компанию «Фармин», которая ранее была крупным игроком на фармацевтическом рынке. Информация об этом размещена на сайте единого госрегистра сведений о банкротстве.

«Фармин», как писало ранее «Зеркало», был крупным дистрибьютором фармацевтических препаратов. Однако в ноябре 2022 года фирма начала процесс ликвидации. Причиной стали финансовые трудности.

В январе нынешнего года в Экономическом суде Минска рассмотрели дело о банкротстве компании. С заявлением обратились сами владельцы фирмы. Оказалось, что общая задолженность перед кредиторами у нее превысила 21,3 млн рублей в эквиваленте. А стоимость активов — чуть выше 2,1 млн рублей. В результате судья возбудил дело о банкротстве и открыл конкурсное производство.

Как выяснилось, 30 апреля этого года Экономический суд Минска признал компанию банкротом и запустил ликвидационное производство — до 9 января 2026 года.

К этому судебному заседанию кредиторская задолженность у фирмы «Фармин» составляла почти 20,5 млн рублей. Общую стоимость ее активов оценили в 341,2 тысячи долларов. Так, другие компании ей задолжали 48,5 тысячи рублей. Недвижимость фирмы оценили в 217 тысяч рублей, а остальная сумма — средства на счете.

Тем временем «Фармин» выставляют финансовые требования другие компании. К примеру, немецкая фармацевтическая компания Berlin-Chemie AG — 2 млн 314,5 тыс. рублей и почти 874 тыс. рублей. В эти суммы включены неустойки и проценты по долгу, но они не были подтверждены, поэтому в этих выплатах было отказано.

Среди других кредиторов — польский фармацевтический завод Polpharma SA, «Приорбанк», завод «Интеграл», «Центр профилактической дезинфекции» и другие.

«Фармином» владеет Иннокентий Ясновский. Компания работала в Беларуси с 2000 года. Она занималась оптовой торговлей фармацевтическими, ветеринарными, медицинскими и ортопедическими товарами. То есть обеспечивала ими аптеки. Также компания через «дочку» «Партнер Медитек» имела свою сеть — «Любимая аптека». Но последняя ушла в банкротство в 2024-м. А сеть аптек тогда распродали по частям «АльфаАптеке» и «Аптеке групп».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com