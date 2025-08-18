закрыть
18 августа 2025, понедельник, 18:57
В России ожидаются массовые банкротства и рост безработицы

  • 18.08.2025, 18:16
В России ожидаются массовые банкротства и рост безработицы

Работники аэропорта Домодедово сообщили о снижении зарплат на 80%.

В России усиливается экономический кризис. Компании по всей стране переходят на жесткий режим экономии, сокращая зарплаты и рабочие часы, пишет Daily Express (перевод — сайт Charter97.org).

Сразу несколько предприятий объявили о переходе на четырехдневную рабочую неделю, что затронет сотни тысяч сотрудников. Среди них — Челябинский электрометаллургический завод, КАМАЗ, ГАЗ, а также РЖД, Автоваз и УАЗ.

Особенно остро ситуация проявилась в Москве. Работники аэропорта Домодедово сообщили о снижении зарплат на 80%. Многие сотрудники теперь будут получать лишь пятую часть прежнего дохода, что вызвало массовые увольнения — около 200 человек покинули предприятие в знак протеста.

Руководство аэропорта объясняет меры колоссальной долговой нагрузкой. Общий долг достиг 70 млрд рублей, а только в 2025 году на выплату процентов потребуется 8 млрд. Новый гендиректор Андрей Иванов признал, что кризис вызван падением пассажиропотока, убытками и неэффективным управлением.

Проблемы усугубляются в аграрном секторе. В Ростовской области урожай пшеницы сократился на 24% по сравнению с прошлым годом — собрано лишь 8,2 млн тонн. Министр экономического развития Максим Решетников признал: «Второй год подряд мы сталкиваемся с серьезным снижением валового сбора».

Экономисты отмечают, что сочетание высокой инфляции, процентных ставок и падения урожая формирует угрозу массовых банкротств и роста безработицы.

