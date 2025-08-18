В США конфискуют деньги российского олигарха Дерипаски 18.08.2025, 19:09

За продажу студии, где записывали Канье Уэста и Робби Уильямса.

Федеральный суд Нью-Йорка отказался отклонить иск Минюста США о конфискации $3,4 млн со счета в банке Wells Fargo. Эти могли быть получены от продажи калифорнийской студией Ocean Studios Burbank, которая, как утверждает прокуратура, была реализована в интересах российского олигарха Олега Дерипаски, находящегося под санкциями, передает The Moscow Times.

Судья Ронни Абрамс на прошлой неделе отклонила совместное ходатайство двоюродного брата олигарха, бизнесмена Павла Езубова, и компании Sparticle о прекращении производства по делу о гражданской конфискации. По мнению судьи, прокуратура представила убедительные доводы о том, что сделка с продажей студии нарушила санкции и связана с Дерипаской в условиях агрессии России против Украины.

В документах дела указано, что Ocean Studios Burbank в декабре 2019 года была приобретена компанией Ocean Studios California, принадлежавшей Ocean Studio, директором которой значился Езубов. Согласно иску, с 2013 по 2018 год Езубов и сотрудница «Базового элемента» Дерипаски Ольга Шрики помогали управлять и финансировать студию от имени Дерипаски. В апреле 2018 года акции Ocean Studio перешли к компании Hospina, также связанной с Езубовым, однако студия продолжала получать средства с российских счетов Sparticle, находившейся под контролем олигарха.

По данным дела, Дерипаска приобрёл Ocean Studios в 2008 году за $3,1 млн через компанию Ocean Studio, зарегистрированную на Британских Виргинских островах. Формальным директором значился Езубов, однако акции выпускались «в интересах» Дерипаски. После покупки он сменил управленческую команду и переоформил бизнес на близких лиц, из-за чего многие артисты вряд ли знали, кто является настоящим владельцем. В студии ранее записывались Канье Уэст, Dido, Motorhead, Джастин Тимберлейк, Робби Уильямс, Мэрайя Кэри, Брюс Спрингстин, Аврил Лавин, Evanescence, а также проекты для Disney и Nickelodeon.

Несмотря на громкую историю, звукозаписывающий бизнес у миллиардера не сложился. Студия оказалась в кризисе, и в 2013 году её управление взяла на себя гражданка США и бывшая сотрудница Дерипаски Ольга Шрики. Она пыталась стабилизировать дела после кражи оборудования одним из музыкантов. По электронной переписке видно, что Шрики отчитывалась перед Езубовым, а тот получал указания от самого Дерипаски. Сейчас Шрики обвиняют в содействии обходу американских санкций. Представитель Дерипаски утверждал, что бизнесмен перестал владеть студией ещё до введения против него санкций.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com