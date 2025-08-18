Кремль велел госпропаганде готовиться к вечной информационной войне с Западом 18.08.2025, 19:25

РФ не собираются сворачивать идеологические атаки даже в случае завершения реальной войны против Украины.

Кремль устами одного из своих ключевых идеологов — первого замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко, отвечающего за внутреннюю политику, декларировал продолжение курса на агрессивную пропагандистскую обработку россиян, передает The Moscow Times.

По его словам, России должна противодействовать информационной войне, якобы ведущейся против России странами Запада, которые не собираются сворачивать идеологические атаки даже в случае завершения реальной войны против Украины. «Идет информационная война, и мы с вами не раз говорили о том, что горячая война закончится, мы надеемся, что это будет уже скоро, а вот информационная война не закончится никогда», — заявил он, обращаясь к участникам пропагандистского «Фестиваля новых медиа». Этим Кириенко объяснил стабильный рост числа участвующих в агитмероприятии медийщиков и то, что их задачи становятся «все серьезнее и все важнее».

Кириенко, бывший (самый молодой в истории) премьер-министр РФ, при котором российское правительство объявило дефолт в 1998 году, считает, что цель или «мишень» информатак на Россию — это «наши дети, следующее поколение», защита которых является самым важным в жизни человека и государства. «Нет ничего более важного чем суметь передать им свои убеждения, свою веру, свою мечту», — заявил он, добавив, что участники фестиваля смогут создать «примеры для подражания», которые будут воспитывать подрастающее поколение.

За организацию «Фестиваля новых медиа» отвечает «Мастерская новых медиа», проект близкой к Кремлю АНО «Диалог Регионы» и созданной указом президента Владимира Путина АНО «Россия — страна возможностей». Участники фестиваля, который проходил в «Сенеже» 15–17 августа, должны сформировать «новую медиареальность России».

В июле представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что в России на фоне вторжения в Украину сформировалась «беспрецедентная для нашей страны» военная цензура. «Война ведь идет и в информационном пространстве тоже. И было бы неправильно закрывать глаза на медиа, которые целенаправленно занимаются дискредитацией России», — сообщил Песков в интервью журналу «Эксперт».

Незадолго до этого «Ведомости» писали, что для Кириенко в АП может быть создано новое управление, которое, по сути, возьмет на себя функции «Русских домов», активно изгоняемых из бывших советских республик, например Азербайджана или Молдовы. Этот отдел будет заниматься прежде всего «гуманитарным сотрудничеством» и продвижением «мягкой силы» Кремля в странах ближнего зарубежья и Глобального Юга, рассказали собеседники газеты.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com