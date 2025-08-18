Премьер-министр Республики Сербской ушел в отставку 18.08.2025, 20:06

Радован Вишкович возглавлял правительство Республики Сербской с 2018 года.

Премьер-министр Республики Сербской, (административное образование в составе Боснии и Герцеговины) Радован Вишкович объявил о своей отставке и заявил, что в регионе будет сформирован новый кабинет министров, пишет Reuters.

«Я продолжу занимать важные посты, я останусь в партии SNSD (Союз независимых социал-демократов), пока мы не достигнем нашей конечной цели, — создания государства Республика Сербская», — сказал политик.

6 августа Центральный избирательный комитет Боснии и Герцеговины аннулировал мандат президента Республики Сербской Милорада Додика и постановил провести там досрочные выборы. Решение было принято единогласно. Апелляцию адвокатов Додика на решение об отзыве мандата суд отклонил.

В конце февраля суд приговорил Додика к году заключения, в течение шести лет ему запретили занимать государственные должности по делу о неисполнении решений верховного представителя, занимающегося наблюдением за выполнением Дейтонских соглашений. Вторым обвиняемым по делу был руководитель издания «Официальный вестник» Республики Сербской Милош Лукич, его суд освободил от ответственности.

Согласно заключению обвинения, Додик и Лукич продолжили законодательную деятельность, игнорируя предписание международного представителя. Позднее суд Боснии и Герцеговины заменил Додику реальный срок штрафом.

